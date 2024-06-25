كاسبرسكي: الخوارزميات تمكنت من اختراق 87 مليون كلمة مرور في أقل من دقيقة

كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة كاسبرسكي للأمن الإلكتروني عن صدمة حقيقية حول أمان كلمات المرور، إذ أظهرت أن معظم كلمات المرور المستخدمة حاليًا قابلة للاختراق بسهولة، وذلك باستخدام تقنيات بسيطة لا تتطلب تكاليف باهظة أو مهارات معقدة.

فقد أجرى خبراء كاسبرسكي دراسة واسعة النطاق حول قوة 193 مليون كلمة مرور باللغة الإنجليزية – قد تعرضت للاختراق ببرمجيات سرقة كلمات المرور، كما أنها متاحة للعامة عبر الإنترنت المظلم – لتعرف مدى مقاومتها لهجمات القوة العمياء وخوارزميات التخمين الذكية.

وكشفت نتائج الدراسة أن نسبة بلغت 45% من 193 مليون كلمة مرور – أي ما يعادل 87 مليون كلمة مرور – يمكن اختراقها في أقل من دقيقة واحدة، في حين بلغت نسبة قدرها 59% منها يمكن اختراقها خلال ساعة، ونسبة بلغت 67% يمكن اختراقها خلال شهر واحد فقط.

كما تبين أن نسبة بلغت 23% من كلمات المرور فقط – أي ما يعادل 44 مليون كلمة مرور – تتمتع بقوة كافية، وقد يستغرق اختراقها أكثر من عام. وبالإضافة إلى ذلك، كشف خبراء كاسبرسكي عن أكثر مجموعات الأحرف استخدامًا في كلمات المرور.

وتشير تقارير كاسبرسكي أيضًا إلى وجود أكثر من 32 مليون محاولة لمهاجمة المستخدمين باستخدام برمجيات سرقة كلمات المرور في عام 2023. وتوضح هذه الأرقام أهمية الالتزام بالنظافة الرقمية وسياسات كلمات المرور بنحو ملائم.

خوارزميات التخمين الذكية:

اعتمدت تقنيات الاختراق المستخدمة في الدراسة على هجمات (القوة العمياء)، حيث يعتمد المهاجم على برامج تقوم بتجربة جميع التوليفات الممكنة للحروف والأرقام والرموز حتى تصل إلى كلمة المرور الصحيحة.

ويزداد الأمر خطورة مع استخدام خوارزميات التخمين الذكية في هذه الهجمات، إذ وجدت دراسة كاسبرسكي أنه يمكن اختراق نسبة بلغت 10% فقط من كلمات المرور التي تتكون من 193 مليون كلمة مرور في أقل من دقيقة باستخدام هجوم القوة العمياء، وزادت هذه النسبة إلى 45% مع إضافة خوارزميات التخمين الذكية.

كما أظهرت نتائج الدراسة أن غالبية كلمات المرور التي فُحصت – وهي نسبة بلغت 57% – تحتوي على كلمة معجمية، مما يُؤثر سلبًا في قوتها. ومن بين أكثر تسلسلات المفردات شيوعًا، يمكن تمييز عدة مجموعات منها:

أسماء أشخاص: ahmed، و nguyen، و kumar، و kevin، و daniel.

ahmed، و nguyen، و kumar، و kevin، و daniel. كلمات شائعة: forever، و love، و google، و hacker، و gamer.

forever، و love، و google، و hacker، و gamer. كلمات مرور شائعة: password، و qwerty12345، و admin، و 12345، و team.

وقد أظهرت الدراسة أن نسبة بلغت 19% فقط من جميع كلمات المرور تحتوي على تركيبة قوية، أي أنها تتضمن كلمة غير معجمية، وأحرفًا صغيرة وكبيرة، بالإضافة إلى أرقام ورموز. ولكن كشفت الدراسة عن إمكانية تخمين نسبة تصل إلى 39% منها باستخدام الخوارزميات الذكية في أقل من ساعة.

عمليات اختراق كلمات المرور أصبحت سهلة وغير مكلفة:

أظهرت دراسة كاسبرسكي أيضًا أن اختراق كلمات المرور أصبح أسهل بكثير مما قد يعتقده المرء، إذ لا يحتاج المهاجمون إلى معرفة عميقة أو معدات باهظة الثمن لاختراق كلمات المرور. فقد اتضح أن:

معالج حاسوب محمول قوي يمكنه اختراق كلمة مرور مكونة من 8 أحرف أو أرقام صغيرة باستخدام هجمات القوة العمياء في غضون 7 دقائق فقط.

بطاقات الرسومات الحديثة أصبحت أسرع بكثير، إذ يمكنها اختراق كلمة المرور نفسها في 17 ثانية فقط.

بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الخوارزميات الذكية على استبدال الأحرف بالرموز والأرقام – مثل استبدال الحرف (e) بالرقم (3)، أو الرقم واحد بالرمز (!) أو الحرف (a) بالرمز (@)، والتسلسلات الشائعة أيضًا مثل: asdfg، و 12345، و qwerty – لتخمين كلمات المرور بسرعة.

وتعليقًا على ذلك، قالت يوليا نوفيكوفا، رئيسة وحدة معلومات البصمة الرقمية في كاسبرسكي: “يقوم المستخدمون دون وعي بإنشاء كلمات مرور يسهل التنبؤ بها، إذ يمكن أن تحتوي على كلمات معجمية بلغتهم الأصلية، أو أن تتضمن أسماءً وأرقامًا. وحتى تركيبات كلمات المرور التي تبدو قوية غالبًا ما تكون عادية للغاية، لذلك يمكن تخمينها بالخوارزميات بسرعة. وبالنظر إلى ذلك، فإن الحل المثالي وأكثرها موثوقية هو إنشاء كلمة مرور عشوائية تمامًا باستخدام حلول إدارة كلمات مرور حديثة وموثوقة. يمكن لحلول مثل مدير كلمات المرور من كاسبرسكي تخزين كميات كبيرة من البيانات بنحو آمن، مما يوفر حماية شاملة وقوية لمعلومات المستخدم”.

وصايا خبراء كاسبرسكي:

لتقوية كلمات المرور التي تستخدمها، يوصي خبراء كاسبرسكي باتباع النصائح التالية:

استخدم كلمة مرور مختلفة لكل حساب: بهذه الطريقة، لن تتأثر بقية حساباتك حتى إذا تعرض أحدها للسرقة.

بهذه الطريقة، لن تتأثر بقية حساباتك حتى إذا تعرض أحدها للسرقة. استخدم كلمات غير متوقعة لجعل كلمات المرور أكثر أمانًا: حتى لو استخدمت كلمات شائعة، يمكنك ترتيب هذه الكلمات بشكل غير معتاد والتحقق من عدم وجود صلة بينها.

حتى لو استخدمت كلمات شائعة، يمكنك ترتيب هذه الكلمات بشكل غير معتاد والتحقق من عدم وجود صلة بينها. لا تستخدم معلومات شخصية في كلمات المرور: يُفضّل عدم استخدام كلمات مرور يمكن تخمينها بسهولة من معلوماتك الشخصية، مثل: تواريخ أعياد الميلاد، أو أسماء أفراد العائلة، أو الحيوانات الأليفة، وحتى اسمك الشخصي، إذ ستكون هذه هي المعلومات الأولى التي يحاول المهاجم تخمينها غالبًا.

يُفضّل عدم استخدام كلمات مرور يمكن تخمينها بسهولة من معلوماتك الشخصية، مثل: تواريخ أعياد الميلاد، أو أسماء أفراد العائلة، أو الحيوانات الأليفة، وحتى اسمك الشخصي، إذ ستكون هذه هي المعلومات الأولى التي يحاول المهاجم تخمينها غالبًا. استخدم حلول إدارة كلمات مرور حديثة وموثوقة: يكاد يكون من المستحيل حفظ كلمات مرور طويلة وفريدة من نوعها لجميع الخدمات التي تستخدمها، ولكن باستخدام حل مميز مثل مدير كلمات المرور من كاسبرسكي، يمكنك حفظها جميعًا بأمان من خلال كلمة مرور رئيسية واحدة فقط.

يكاد يكون من المستحيل حفظ كلمات مرور طويلة وفريدة من نوعها لجميع الخدمات التي تستخدمها، ولكن باستخدام حل مميز مثل مدير كلمات المرور من كاسبرسكي، يمكنك حفظها جميعًا بأمان من خلال كلمة مرور رئيسية واحدة فقط. فعّل خاصية المصادقة الثنائية (2FA): يضيف تمكين المصادقة الثنائية طبقة إضافية من الأمان، مع أنه لا يرتبط مباشرة بقوة كلمة المرور. فحتى إذا اكتشف شخص ما كلمة المرور الخاصة بك على سبيل المثال، فسيظل بحاجة إلى نموذج ثانٍ من التحقق للوصول إلى حسابك. تقوم حلول إدارة كلمات المرور الحديثة بتخزين مفاتيح المصادقة الثنائية (2FA) وتأمينها باستخدام أحدث خوارزميات التشفير.

يضيف تمكين المصادقة الثنائية طبقة إضافية من الأمان، مع أنه لا يرتبط مباشرة بقوة كلمة المرور. فحتى إذا اكتشف شخص ما كلمة المرور الخاصة بك على سبيل المثال، فسيظل بحاجة إلى نموذج ثانٍ من التحقق للوصول إلى حسابك. تقوم حلول إدارة كلمات المرور الحديثة بتخزين مفاتيح المصادقة الثنائية (2FA) وتأمينها باستخدام أحدث خوارزميات التشفير. عزز حمايتك باستخدام حل أمان موثوق: يمكنك استخدام حل Kaspersky Premium، فهو يراقب الإنترنت والإنترنت المظلم ويُنبهك في حال الحاجة إلى تغيير كلمات المرور.