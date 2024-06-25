شركة آلات وجامعة (كاوست) تطلقان برنامجًا تدريبيًا في الذكاء الاصطناعي لتنمية المواهب السعودية

أعلنت شركة (آلات) Alat؛ المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي؛ اليوم التعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) لإطلاق برنامج (آلات – كاوست التدريبي للذكاء الاصطناعي).

ويهدف هذا البرنامج المكثف، الذي يمتد لمدة ثمانية أسابيع، إلى تأهيل نخبة من طلاب العلوم والهندسة السعوديين المتميزين، ليصبحوا روادًا في مجال الذكاء الاصطناعي.

تعاون ثنائي بين آلات وكاوست لتمكين جيل من الموهوبين:

صُمم هذا البرنامج المكثف في مجال الذكاء الاصطناعي لحاملي درجة البكالوريوس المتفوقين، أو الذين أوشكوا على إتمامها، في مجالات العلوم والهندسة في المملكة.

وستختار لجنة مشتركة من شركة آلات وجامعة كاوست المتقدمين المؤهلين من الذكور والإناث، ويستمر البرنامج التدريبي من تاريخ 23 من يونيو الجاري وحتى 3 من أغسطس 2024.

رحلة مكثفة في عالم الذكاء الاصطناعي:

سيكتسب المشاركون المعرفة والفهم لمفاهيم وأدوات التعلم العميق على مدار ستة أسابيع من التدريس داخل الفصول الدراسية، يليها التوجيه عبر الإنترنت، وهاكاثون في الأسبوع الأخير.

وسيحصل الطلاب كذلك على مهارات متقدمة في مجال الرؤية الحاسوبية، بما يشمل: التجزئة الدلالية، واكتشاف الأشياء (YOLO)، وتصنيف الفيديو. كما سيكتسبون أيضًا الكفاءة في التعامل مع خوارزميات التعلم المعزز، مثل: البرمجة الديناميكية، وسياسة التكرار، وأساليب تكرار القيمة.

مهارات متقدمة وخبرات عالمية:

لا يقتصر برنامج (آلات – كاوست التدريبي للذكاء الاصطناعي) على الجانب النظري فقط، بل يتيح للمشاركين تطبيق ما تعلموه من خلال:

معسكرات تدريبية: لتطوير مهاراتهم العملية في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المبتكرة والديناميكية.

لتطوير مهاراتهم العملية في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المبتكرة والديناميكية. تدريب في جامعة أكسفورد: في قاعة ليدي مارغريت هول المرموقة في جامعة أكسفورد، سيكون المشاركون مجهّزين للتعامل مع مشاريع الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالرؤية الحاسوبية والتعلم المعزز، والمساهمة في الأبحاث، وتطبيق معرفتهم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العالم الواقعي.

وتعليقًا على ذلك، قال أميت ميدا، الرئيس التنفيذي لشركة آلات: “يسعدنا التعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، لإطلاق هذا البرنامج التدريبي المكثف الذي يغطي مجموعة واسعة من المواضيع، بدءًا من التقنيات المتقدمة في الرؤية الحاسوبية ووصولًا إلى أحدث ما توصل إليه العلم في مجال التعلم المعزز والروبوتات. ويُعدّ هذا البرنامج مثالًا ممتازًا على أنه كيف يمكن للتعاون أن يساعد في بناء قادة الغد، حيث سيكتسب المشاركون خبرة عملية في أدوات الذكاء الاصطناعي المبتكرة والديناميكية، مما يُعدّهم بنحو مثالي لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي في العالم الواقعي”.

ومن جانبه، قال الدكتور سلطان البركاتي، مدير أكاديمية كاوست: “يمثل تعاوننا مع شركة آلات نقطة تحول هامة في مهمتنا لتعزيز المسيرة التعليمية لألمع العقول في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا خريجينا الذين أظهروا تميزًا في برامج أكاديمية كاوست. ومن خلال إشراك هؤلاء الطلاب المتميزين في منهج متقدم يُعقد في ليدي مارغريت هول في جامعة أكسفورد، فإننا لا نكتفي بتعميق فهمهم للتقنيات المتطورة مثل: الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية والروبوتات فحسب، بل نؤهلهم أيضًا ليكونوا روادًا وقادة قادرين على مواجهة تحديات العالم الواقعي. وتشكّل هذه الشراكة دليلًا صادقًا على تفانينا في تنمية القدرات الفكرية وتعزيز التعاون الدولي، مما يرسخ لجيل جديد من القادة الذين سيقودون التغيير الإيجابي والتحول على نطاق عالمي”.