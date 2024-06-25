جوجل تطوّر ميزة “مؤقت النوم” في تطبيق يوتيوب

تعمل جوجل على تطوير ميزة جديدة في تطبيق يوتيوب باسم “مؤقت النوم” تتيح للمستخدمين إمكانية تعيين مدة محددة لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو المُشغلة في التطبيق تلقائيًا.

وكانت جوجل قد أضافت خيار مؤقت النوم إلى تطبيق “يوتيوب ميوزيك” في عام 2023 في محاولة لمنافسة الخدمات الأخرى المنافسة التي تقدم تلك الميزة.

ولم تطلق الشركة الميزة نفسها في تطبيق يوتيوب الأصلي مع أنه يمتلك قاعدة مستخدمين كبيرة مقارنةً بالتطبيق الآخر الفرعي.

وعند إتاحة تلك الميزة، لن يحتاج المستخدمون إلى الاعتماد على التطبيقات الخارجية أو إعدادات النظام من أجل تفعيلها.

ورُصدت ميزة مؤقت النوم، التي تتيح للمستخدمين تحديد مدة تشغيل مقاطع الفيديو قبل الإغلاق التلقائي، قيد التطوير في تطبيق يوتيوب التجريبي في نظام أندرويد، وتتيح الميزة أيضًا إعادة ضبط المؤقت أو متابعة المشاهدة بعد انتهاء المدة المحددة.

وهناك إشارة أيضًا إلى أن المؤقت سيظهر كإشعار، مما يوفر راحة كبيرة للمستخدمين من ناحية سلاسة الاستخدام.

ومن المتوقع أن تُطرح هذه الميزة في تحديث مستقبلي، ولا تُعرف مدة عملية تطوير تلك الميزة قبل إطلاقها.

ويُحتمل أن تضيف جوجل خيار “نهاية الفيديو” إلى ميزة مؤقت النوم مستقبلًا، وسيسمح هذا الخيار بإيقاف التشغيل عند وصول مقطع الفيديو إلى نهايته.

واعتمد المستخدمون على حلول بديلة لتلك الميزة، ومنها تفعيل مؤقت النوم في كافة النظام في هواتف آيفون أو في نظام أندرويد عبر قسم الصحة الرقمية.