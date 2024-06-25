جوجل تطور روبوتات ذكاء اصطناعي تحاكي شخصيات المشاهير

تعمل شركة جوجل على تطوير روبوتات دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتتميز بكونها قادرة على محاكاة شخصيات المشاهير والمؤثرين، وفقًا لتقرير جديد نشره موقع “ذا إنفورميشن” التقني.

ويعمل قسم “مختبرات جوجل” Google Labs على تطوير تلك الروبوتات للسماح للمستخدمين بإنشاء روبوتات دردشة قابلة للتخصيص بشخصيات محددة والتفاعل معها، وستكون هذه الروبوتات مدعومة بنماذج Gemini، وسيكون بإمكان المستخدمين تحديد شخصية الروبوت ومظهره.

وأفاد التقرير بأن جوجل قد “تتعاون مع المؤثرين لإنشاء روبوتات دردشة تعتمد على شخصياتهم”، ومن المنتظر إطلاق هذا المنتج خلال العام الجاري كمشروع مستقل.

وتبحث جوجل إمكانية إدماج تلك الروبوتات مستقبلًا في يوتيوب، من أجل توفير تجربة مشابهة لما تقدمه ميتا بالفعل للمستخدمين في منصاتها المختلفة، مثل واتساب وإنستاجرام وماسنجر.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يختلف عن مشروع Gems، الذي يتيح إنشاء نسخ مخصصة من Gemini لتلبية احتياجات محددة للمستخدمين، وهو مشروع أعلنته جوجل بالفعل في مؤتمر المطورين الأخير I/O 2024 في مايو الماضي، ومن المتوقع إطلاقه خلال الأشهر القادمة.

ويمكن للمستخدمين الاستفادة من نماذج Gems المخصصة الجاهزة مثل مدرب اليوغا أو معلم الرياضيات أو خبير الوصفات وغيرها من النماذج المخصصة الجاهزة التي ستوفرها جوجل لكافة المستخدمين، كما ستمنح الشركة أصحاب الاشتراكات في Gemini Advanced إمكانية إنشاء روبوتات Gems مخصصة وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة على نحو مشابه لشركة OpenAI التي تمنح المشتركين في ChatGPT Plus مزايا مماثلة.