جوجل تجلب مزايا ذكاء اصطناعي إضافية إلى جيميل

تطرح جوجل لوحة Gemini الجانبية لعملاء جيميل و Google Drive والمستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية المدفوعة، ويشمل ذلك Google One AI Premium، كما أعلنت في مؤتمرها السنوي للمطورين I/O 2024 في الشهر الماضي.

وتتيح لك اللوحة الجانبية، المعروفة سابقًا باسم Duet AI، المدعومة بالنموذج اللغوي الكبير Gemini 1.5 Pro، مزايا عديدة، ويشمل ذلك:

المستندات: كتابة المحتوى وتحسينه وتلخيص المعلومات وتبادل الأفكار وإنشاء محتوى يعتمد على ملفات أخرى.

الشرائح: إنشاء شرائح جديدة وإنشاء صور مخصصة وتلخيص العروض التقديمية.

جداول البيانات: تتبع البيانات وتنظيمها وإنشاء الجداول بسرعة وإنشاء الصيغ والسؤال عن كيفية إنجاز مهام معينة في جداول البيانات.

Google Drive: تلخيص مستند واحد أو عدة مستندات أو الحصول على حقائق سريعة بخصوص مشروع ما أو التعمق في موضوع ما دون الحاجة إلى البحث عن العديد من المستندات.

جيميل: تلخيص سلسلة رسائل البريد الإلكتروني واقتراح ردود على سلسلة رسائل البريد الإلكتروني والحصول على مساعدة في صياغة رسالة البريد الإلكتروني وطرح الأسئلة والعثور على معلومات محددة من رسائل البريد الإلكتروني داخل صندوق الوارد أو من ملفات Google Drive.

وتتوفر لوحة Gemini الجانبية عبر الويب، ويمكن النقر على زر “Ask Gemini” بجوار الصورة الرمزية لحسابك في الزاوية العلوية اليمنى لبدء تجربة المساعدة دون الحاجة إلى تبديل علامات التبويب.

وتسرد جوجل الاستعلامات المقترحة عند التشغيل وتلخص تلقائيًا المحتوى الذي تعمل عليه.

وتنضم هذه الميزة إلى مزايا الذكاء الاصطناعي المضمنة الأخرى، مثل ساعدني في الكتابة.

وفي شهر مايو الماضي، طرحت جوجل هذه الميزة عبر Workspace Labs و Gemini for Workspace Alpha.

وبالإضافة إلى لوحة Gemini الجانبية عبر الويب، يقدم جيميل لنظامي التشغيل أندرويد و iOS الآن إمكانية التلخيص للعملاء الذين يدفعون.

وحتى الآن، كانت ميزة الذكاء الاصطناعي الأساسية في جيميل للأجهزة المحمولة هي “ساعدني في الكتابة”.

ويكتسب جيميل الآن زر “لخص هذا البريد الإلكتروني” المعتمد على Gemini الذي يظهر في الجهة السفلية من سطر الموضوع.

ويظهر هذا الزر فقط في سلاسل رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي أكثر من ردين، ويمكنك تقييم الاستجابة.