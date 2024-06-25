إطلاق تطبيق الكاميرا الاحترافي Blackmagic لأجهزة أندرويد

أطلقت شركة “بلاك ماجيك ديزاين” تطبيق الكاميرا الاحترافي Blackmagic Camera لأجهزة أندرويد، بعد إطلاق التطبيق نفسه لهواتف آيفون في سبتمبر الماضي.

وتتيح الشركة التطبيق مجانًا فقط لبعض هواتف سامسونج جالاكسي وجوجل بكسل، ويتوافق التطبيق مع هواتف جالاكسي S23 و S24، بالإضافة إلى سلسلتي بكسل 7 وبكسل 8 في الوقت الحالي.

ويتوفر تطبيق Blackmagic Camera للتنزيل مجانًا من متجر جوجل بلاي. ولم تكشف الشركة بعدُ عن إمكانية توسيع توافق التطبيق مع أجهزة أندرويد الأخرى.

ونظرًا إلى الشعبية التي اكتسبها التطبيق في هواتف آيفون خلال مدة وجيزة منذ إطلاقه، يُتوقع أن توفر الشركة الدعم لمزيد من الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد في المستقبل.

ويوفر تطبيق Blackmagic Camera لأجهزة أندرويد مزايا تصوير عالية الجودة مخصصة للمصورين المحترفين، ويتمتع تطبيق أندرويد بواجهة ذات تصميم مشابه لنظيرتها في iOS، وهي تعرض معلومات مهمة على الشاشة.

ويتيح التطبيق تصوير مقاطع الفيديو بنسب عرض مختلفة، ويمكن التصوير بصيغتي H.264 و H.265 الفعّالتين في توفير المساحة، مع إعدادات أخرى احترافية تسمح بفحص التعريض وضبط التركيز والإطار، وغير ذلك.

وبالإضافة إلى ذلك، يضم تطبيق Blackmagic Camera أيضًا مساحة دردشة مدمجة، وتتيح هذه الميزة لأعضاء خدمة “بلاك ماجيك كلاود” إجراء محادثات حول اللقطات ومشاركة الأفكار الإبداعية.

ويتيح التطبيق تصوير مقاطع فيديو بدقة قدرها 8K في إصدارات ألترا من هواتف سامسونج جالاكسي، وبدقة قدرها 4K في باقي الهواتف المدعومة.

ومن الجدير بالذكر أن “بلاك ماجيك ديزاين” هي شركة مشهورة في مجال تقنيات الفيديو والتصوير الرقمي، وقد تأسست الشركة في عام 2001، وتعد إحدى الشركات الرائدة في صناعة كاميرات الأفلام الرقمية وأجهزة تحويل الفيديو وأجهزة المونتاج وحلول البث المباشر، بالإضافة إلى برمجيات تحرير الفيديو التي تُستخدم على نطاق واسع في صناعة الأفلام، مثل برنامج DaVinci Resolve.