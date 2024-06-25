أفضل أجهزة أندرويد اللوحية في عام 2024

تتوفر في الأسواق مجموعة واسعة من أجهزة أندرويد اللوحية المتفاوتة في الأسعار والمواصفات، وتتناسب هذه الأجهزة مع فئات مختلفة من المستخدمين، فبعضها مصمم خصوصًا للمبدعين وبعضها مصمم لتعدد المهام، كما تتوفر بعض أجهزة أندرويد اللوحية المخصصة للأطفال.

في هذا المقال سنذكر 5 من أفضل أجهزة أندرويد اللوحية التي يمكنك التفكير في شراء واحد منها بحسب احتياجاتك:

1- جهاز سامسونج Galaxy Tab S9 Ultra:

يُعدّ Galaxy Tab S9 Ultra أفضل جهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد متوفر في الأسواق في الوقت الحالي، ويعمل هذا الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 ويقدم أداءً ممتازًا في أثناء اللعب بألعاب الفيديو وتعدد المهام واستخدام التطبيقات الكثيفة، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 16 جيجابايت.

يمتاز هذا الجهاز بتصميمه الأنيق، ويقدم تجربة استخدام سلسة وسريعة بنحو مثالي، ويضم شاشة AMOLED تأتي بمقاس قدره 14.6 بوصة وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا. ويحتوي هذا الجهاز على أربعة مكبرات صوت تدعم تقنية Dolby Atmos، كما يحتوي على أربع كاميرات، اثنتان في الخلف واثنتان في الجهة الأمامية.

يحتوي Tab S9 Ultra على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 11200 ميلّي أمبير في الساعة توفر ما يصل إلى 16 ساعة من وقت تشغيل الفيديو.

يُباع جهاز Galaxy Tab S9 Ultra بسعر يبدأ من 1050 دولارًا.

2- جهاز OnePlus Pad:

OnePlus Pad هو جهاز لوحي من الفئة المتوسطة يعمل بنظام أندرويد ويوفر مزايا متقدمة ويُباع بسعر متوسط. ويعمل هذا الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 9000 الذي يتمتع بقوة معالجة كافية لمعظم المهام.

يأتي هذا الجهاز مع ما يصل إلى 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، وما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويضم شاشة بمقاس قدره 11.61 بوصة توفر تجربة استخدام سلسة ومرنة وتدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا.

يحتوي OnePlus Pad على بطارية تبلغ سعتها 9510 ميلّي أمبير في الساعة ويمكن شحنها بالكامل في مدة تزيد قليلًا على ساعة.

يُباع جهاز OnePlus Pad بسعر قدره 479 دولارًا.

3- جهاز Lenovo Legion Y700:

Lenovo Legion Y700 هو جهاز لوحي مصمم للألعاب ويُباع بسعر متوسط ويضم شاشة بمقاس قدره 8.8 بوصات، ويعمل بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 القوي بما يكفي للعب بمعظم الألعاب الكثيفة.

يأتي جهاز لينوفو Legion Y700 2023 مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وما يصل إلى 512 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية. ويحتوي هذا الجهاز على بطارية تبلغ سعتها 6550 ميلّي أمبير في الساعة وتدعم تقنية الشحن السريع ويمكن شحنها إلى نسبة تبلغ 50% في مدة قدرها 30 دقيقة.

يُباع جهاز Lenovo Legion Y700 2023 بسعر يبدأ من 399 دولارًا.

4- جهاز سامسونج +Galaxy Tab S9 FE:

+Galaxy Tab S9 FE هو إصدار متوسط الأداء والسعر من جهاز Samsung Galaxy Tab S9 اللوحي الرائد، ويضم شاشة IPS LCD بمقاس قدره 12.9 بوصة توفر ألوانًا زاهية وتمتاز بسطوع جيد.

يأتي هذا الجهاز مع القلم الإلكتروني S Pen الذي يمتاز بالدقة العالية، ويمكن استخدامه لتدوين الملاحظات وكتابة الأفكار، والرسم، ومع أن هذا الجهاز أصغر حجمًا من Tab S9 Ultra وأقل قوة منه، فإن +Tab S9 FE يُعدّ جهازًا متميزًا، ويُناسب الأشخاص الذين يبحثون عن جهاز لوحي من سامسونج يمتاز بقوة الأداء ويُباع بسعر متوسط.

يُباع جهاز سامسونج +Galaxy Tab S9 FE اللوحي بسعر يبدأ من 530 دولارًا.

5- جهاز Amazon Fire HD 10 Kids Pro:

هناك العديد من الأجهزة اللوحية للأطفال المتوفرة في الأسواق، لكن جهاز Amazon Fire HD 10 Kids Pro اللوحي يمتاز بأنه يدعم العديد من المزايا المتقدمة ويُباع بسعر متوسط.

يعمل هذا الجهاز اللوحي بنظام أندرويد ويدعم مزايا الرقابة الأبوية التي تساعد في مراقبة المحتوى الرقمي الذي يتعرض له الأطفال، وتسمح هذه المزايا للآباء بتعيين حدود زمنية لاستخدام الجهاز، وتقييد بعض مواقع الويب والموافقة على طلبات التثبيت والشراء في متجر التطبيقات.

يضم جهاز Fire HD 10 Kids Pro شاشة عالية الدقة تأتي بمقاس قدره 10.1 بوصات، ويأتي مع غطاء متين، ويضم ذاكرة تخزين بسعة تبدأ من 32 جيجابايت ويمكن زيادتها حتى واحد تيرابايت عبر بطاقة الذاكرة الخارجية.

يُباع جهاز Amazon Fire HD 10 Kids Pro بسعر قدره 250 دولارًا.