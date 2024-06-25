تمتاز رموز الاستجابة السريعة (QR) بسهولة استخدامها لأغراض الدفع، والوصول إلى المواقع الإلكترونية وغير ذلك. وقد تطورت هذه الرموز للتعامل مع أنواع البيانات المختلفة، وقد تحولت من ترتيب بسيط للنقاط البيضاء والسوداء إلى تصاميم جذابة بصريًا، مستوحاة من أنماط وصور مختلفة وذلك بفضل التخصيص الذي أتاحه التقدم التكنولوجي، ويؤدي الذكاء الاصطناعي دورًا مهمًا في هذا التطور؛ إذ يوفر مجموعة متنوعة من الخيارات لإنشاء رموز QR مخصصة تتوافق مع التفضيلات الفردية.

تتوفر العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة خصوصًا لإنشاء رموز الاستجابة السريعة التي تسمح للمستخدمين بإنشاء رموز QR ليست وظيفية وحسب، بل أيضًا جذابة بصريًا ومناسبة لتفضيلاتهم.

وفي هذا المقال سنذكر أبرز 5 أدوات ذكاء اصطناعي لإنشاء رموز الاستجابة السريعة:

1- أداة QR Code AI:

QR Code AI هي أداة ذكاء اصطناعي مجانية مصممة خصوصًا لإنشاء رموز الاستجابة السريعة، ويمكن استخدامها لإنشاء رموز الاستجابة السريعة الثابتة والديناميكية التي تلبي مجموعة واسعة من الاحتياجات بسهولة وكفاءة.

يمكن للمستخدمين الاختيار من 13 نموذجًا جاهزًا لإنشاء رمز الاستجابة السريعة، كما تسمح QR Code AI للمستخدمين بتخصيص الرموز لتتطابق ألوانها مع ألوان شعار العلامة التجارية؛ مما يساعدهم في إنشاء رموز فريدة مناسبة لهم.

2- أداة OpenArt Artistic AI:

توفر أداة الذكاء الاصطناعي OpenArt Artistic AI أنماطًا فريدة يصل عددها إلى 20 نمطًا يمكن الاختيار منها لإضفاء لمسة فنية على رموز الاستجابة السريعة، وجعلها مناسبة للعلامة التجارية أو التفضيلات الشخصية.

تسمح هذه الأداة أيضًا بإنشاء رموز باستخدام المطالبات المخصصة، ويمكنها تحويل عناوين URL إلى رموز QR بكفاءة وخلال مدة لا تتجاوز 20 ثانية فقط؛ مما يوفر تجربة سريعة للمستخدمين.

3- أداة QRStuff:

QRStuff هي أداة ذكاء اصطناعي لإنشاء رموز الاستجابة السريعة تمتاز بواجهة سهلة الاستخدام تسمح للأفراد والشركات بإنشاء رموز QR متعددة الاستخدامات وقابلة للتخصيص.

توفر هذه الأداة أكثر من 25 نوعًا من رموز QR؛ إذ يمكن للمستخدمين إنشاء رموز لعناوين URL على مواقع الويب ومقاطع الفيديو وحسابات منصات التواصل الاجتماعي وغير ذلك.

تسمح QRStuff للمستخدمين بتخصيص ألوان الرمز بسهولة وبنحو مجاني، وتتيح للمشتركين في الخطة الاحترافية إضافة الشعارات إلى الرموز، وتمتاز هذه الأداة بأنها توفر رموز QR ثابتة وديناميكية، وتسمح الرموز الديناميكية للمستخدم بتحديث المحتوى الخاص بالرمز دون تغيير الرمز نفسه.

4- أداة QRCode Monkey:

تمتاز أداة QRCode Monkey بسهولة استخدامها، وتتيح للمستخدمين إنشاء رموز QR مخصصة مع إمكانية إضافة الشعارات وتغيير الألوان وإنشاء تصاميم فريدة مجانًا.

تدعم هذه الأداة تنسيقات الملفات العالية الدقة مثل: SVG و PDF و EPS؛ مما يضمن الجودة العالية لرموز QR، وتُعد QRCode Monkey خيارًا مثاليًا للشركات والأفراد الذين يتطلعون إلى تعزيز إستراتيجيات التسويق الخاصة بهم من خلال رموز QR العالية الجودة والقابلة للتخصيص.

5- أداة ForQRCode:

ForQRCode هي أداة ذكاء اصطناعي لإنشاء رموز الاستجابة السريعة، وهي متعددة الاستخدامات، وتوفر تجربة سلسة للاستخدام الشخصي والمهني.

تتيح هذه الأداة إنشاء رموز QR يمكن تخصيصها بإضافة شعار الشركة وتعديل الألوان والشكل العام للرمز ليناسب التفضيلات الشخصية للمستخدم.

تسمح هذه الأداة بتنزيل رموز QR بتنسيقات مختلفة مثل: PNG و SVG و PDF و EPS، وبدقة عالية؛ مما يضمن أن تحافظ رموز QR على جودتها وقابليتها للقراءة عند طباعتها.