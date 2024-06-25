آبل ترفض الشراكة مع ميتا لإدماج تقنياتها للذكاء الاصطناعي في آيفون

أفادت صحيفة بلومبرغ الأمريكية بأن شركة آبل لا تُجري محادثات مع شركة ميتا في الوقت الحالي بشأن إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في هواتف آيفون، بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.

ويأتي تقرير بلومبرغ بعد تقرير أخير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال جاء فيه أن آبل أجرت محادثات مع شركة ميتا لاستخدام تقنياتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في أنظمة التشغيل في أجهزتها المختلفة.

وأضاف تقرير بلومبرغ الأخير أن آبل تعتقد أن “ممارسات ميتا للتحكم في الخصوصية ليست صارمة بما يكفي” وأنها ترى أن عروض OpenAI كانت أفضل جودة.

ولم تجرِ الشركتان سوى مناقشات قصيرة بشأن إدماج الذكاء الاصطناعي في مارس الماضي، ولم تسفر تلك المحادثات عن أي تعاون في هذا المجال، وفقًا لما ذكره التقرير نقلًا عن مصادر مطلعة.

وأعلنت آبل آخرًا مجموعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في أجهزتها باسم Apple Intelligence خلال مؤتمر المطورين الأخير WWDC 2024، كما أبرمت شراكة مع OpenAI للسماح لمساعدها الشخصي Siri بمعالجة الطلبات وتمريرها إلى روبوت ChatGPT بعد موافقة المستخدمين.

وحاليًا، لا تتضمن الشراكة بين الشركتين أي معاملات مالية، ولكن من المفترض أن تسمح آبل لمستخدمي ChatGPT بشراء الاشتراكات المميزة من OpenAI في مقابل عمولات محددة.

وفيما يتعلق بخصوصية المستخدمين، تمكنت آبل من التوصل إلى اتفاق قانوني ينص على عدم جمع OpenAI بيانات المستخدمين عبر ChatGPT لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

ومن المرجح أن شركة ميتا لم تكن لتوافق على مثل هذه الشروط، مما يفسر سبب عدم وجود محادثات نشطة بين الشركتين، وإحجام آبل عن التعاون معها لاحقًا.

وكانت آبل قد أعلنت سابقًا عزمها إدماج روبوت Gemini من جوجل في وقت لاحق، كما تشير التقارير إلى محادثات أخرى مع شركة أنثروبيك ومحرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي Perplexity.