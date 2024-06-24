Synthesia تعلن منصة اتصالات ذكاء اصطناعي

عرضت Synthesia، وهي شركة بريطانية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي مدعومة من إنفيديا، عددًا كبيرًا من تحديثات المنتجات الجديدة، ويشمل ذلك القدرة على إنشاء عروض تقديمية باستخدام الصور الرمزية المولدة بالذكاء الاصطناعي باستخدام كاميرا ويب للحاسوب المحمول أو هاتفك فقط.

وقالت الشركة البالغة من العمر سبع سنوات إن تحديثات المنتج الجديدة تجعلها مجموعة إنتاج فيديو شاملة للشركات الكبيرة بدلًا من كونها مجرد منصة توفر للمستخدمين القدرة على إنشاء صور رمزية مولدة بالذكاء الاصطناعي.

ومن بين التحديثات الجديدة التي تطلقها Synthesia القدرة على إنتاج صور رمزية مولدة بالذكاء الاصطناعي باستخدام كاميرات الويب أو الهاتف، وصور رمزية لكامل الجسم بالأيدي والذراعين، وأداة تسجيل الشاشة التي تظهر صورة رمزية مولدة بالذكاء الاصطناعي ترشدك خلال ما تشاهده.

وتستخدم Synthesia الصور الرمزية المولدة بالذكاء الاصطناعي لجميع أنواع الأغراض، ويمكن أن تتراوح هذه الأغراض بين إنشاء مقاطع فيديو تدريبية مخصصة لتوجيه الموظفين بخصوص عمليات معينة، أو إنشاء مواد ترويجية يمكن عرضها في نمط فيديو بدلًا من رسالة بريد إلكتروني أو اتصالات نصية أخرى.

وعرضت الشركة خيار إنشاء صور رمزية مولدة بالذكاء الاصطناعي من خلال تسجيل أقل من خمس دقائق من اللقطات باستخدام كاميرا الويب أو هاتفك. ويمكنك أيضًا استنساخ صوتك لجعل الصور الرمزية تتحدث بعدة لغات مختلفة.

يشار إلى أن Synthesia أطلقت في وقت سابق من هذا العام صورًا رمزية جديدة معبرة يمكنها نقل المشاعر الإنسانية، ويشمل ذلك السعادة والحزن والإحباط.

وتقدم Synthesia الآن برنامجًا جديدًا يسهل على المستخدمين إنتاج نسخة رقمية لأنفسهم من أي مكان، باستخدام كاميرا ويب وبرنامج Synthesia فقط.

وتطلق الشركة أيضًا القدرة على إنشاء صور رمزية لكامل الجسم، وهو أمر مختلف عن الصور الرمزية الحالية للشركة التي تقتصر على عرض الرأس فقط.

وأطلقت Synthesia أيضًا خيار تشغيل مقاطع فيديو لصور رمزية تعمل بالذكاء الاصطناعي وهي تتحدث بأي لغة، سواء كانت الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الصينية.

كما طرحت الشركة مساعد فيديو جديدًا يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه إنتاج ملخصات للمقالات والمستندات بأكملها.

وأعلنت الشركة أداة تسجيل الشاشة الجديدة التي تعرض صورة رمزية مولدة بالذكاء الاصطناعي ترشدك خلال ما تشاهده.