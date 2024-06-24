OpenAI تستحوذ على منصة للتعاون من بُعد

تسرع OpenAI نشاطها في مجال عمليات الاندماج والاستحواذ، إذ استحوذت على Multi (المعروفة سابقًا باسم Remotion)، وهي شركة ناشئة تعمل على تطوير منصة تعاون تركز على المؤسسات وتعتمد على الفيديو.

ويأتي الاستحواذ الجديد بعد أيام من استحواذها على الشركة الناشئة في مجال تكنولوجيا قواعد البيانات Rockset.

وتعد الصفقة من الناحية التقنية بمنزلة استحواذ، إذ ينضم معظم فريق Multi إلى شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة بعد إبرام الصفقة.

ويقول ألكسندر إمبيريكوس، الرئيس التنفيذي لشركة Multi وأحد مؤسسيها، إن Multi تغلق أبوابها بعد حلول تاريخ 24 يوليو 2024.

وكتب إمبيريكوس في تغريدة: “متحمسون جدًا لإعلان انضمام Multi إلى OpenAI. شكرًا لكل من استخدم Multi”.

وشرع إمبيريكوس، وهو مدير منتج سابق في دروب بوكس Dropbox، والمؤسس الثاني لشركة Multi، تشارلي هو، وهو مهندس برمجيات سابق في جوجل، ببناء منصة قائمة على Zoom مصممة للفرق البعيدة للعمل معًا من خلال محادثات الفيديو.

وتوفر Multi مزايا، مثل القدرة على التعاون عبر مشاركات الشاشة لما يصل إلى 10 أشخاص في الوقت نفسه، واختصارات قابلة للتخصيص، وروابط تلقائية للتعليمات البرمجية والتصميمات والمستندات.

ووفقًا لبيانات Crunchbase، جمعت Multi مقدار 13 مليون دولار من رأس المال من شركات رأس المال الاستثماري، ويشمل ذلك Greylock و First Round Capital.

وكما هو الحال مع شراء Rockset، يبدو أن صفقة Multi تتناسب مع إستراتيجية OpenAI الواسعة النطاق لزيادة حلول المؤسسات.

وكشفت OpenAI سابقًا أن اشتراك الشركات ChatGPT Enterprise يضم ما يقرب من 600000 مستخدم.

وفي شهر مايو، وقعت OpenAI اتفاقية مع برايس ووترهاوس كوبرز PwC لإعادة بيع أدوات OpenAI لشركات أخرى.

وأطلقت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة في الشهر السابق برنامجًا مخصصًا لضبط نماذج الذكاء الاصطناعي والاستشارات الموجهة نحو الأعمال.

ويبدو أن هذه التحركات تؤتي ثمارها، إذ من المتوقع أن تتجاوز إيرادات OpenAI السنوية مقدار 3.4 مليارات دولار هذا العام.