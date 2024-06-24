5 تطبيقات لتشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة

إن اللعب وممارسة الرياضة أمران أساسيان لينمو الأطفال نموًا صحيًا نفسيًا وجسديًا، ووفقًا لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، يجب أن يحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و17 عامًا على ما لا يقل عن ساعة من النشاط البدني المعتدل إلى القوي يوميًا، ولكن مع وجود الكثير من عوامل التشتيت، مثل: ألعاب الفيديو والتلفاز والأجهزة اللوحية التي تجعل الأطفال خاملين، فإن ممارسة الرياضة لمدة 60 دقيقة ليس بالأمر السهل.

وللمساعدة في حل هذه المشكلة طُوّرت تطبيقات متعددة بهدف تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة وسنذكر فيما يلي 5 من هذه التطبيقات:

1- تطبيق NFL Play 60:

في هذا التطبيق، يختار أطفالك شخصية في فريق كرة القدم المفضل لديهم، ويجب عليهم الركض والقفز في الحياة الواقعية لجمع العملات المعدنية الافتراضية التي يمكنهم استخدامها لترقية الصور الرمزية الخاصة بهم، وبإمكان الأطفال تتبع مستويات النشاط اليومي وإنشاء خطط تمرين مخصصة، ويتطلب استخدام هذا التطبيق الإمساك بالهاتف في أثناء الحركة لتسجيل مستويات النشاط وجمع العملات.

تطبيق NFL Play 60 مُتاح لمستخدمي أندرويد في متجر جوجل، ولمُستخدمي آيفون في آب ستور.

2- تطبيق +Apple Fitness:

إذا كان أطفالك يمتلكون ساعة آبل الذكية (Apple Watch) ويبحثون عن طرق لإغلاق حلقات النشاط المدمجة في الساعة، فيمكنهم استخدام تطبيق +Apple Fitness الذي يوفر مجموعة واسعة من التدريبات الممتعة المناسبة لمختلف الفئات العمرية، وإذا كان هناك أفراد آخرون من العائلة يملكون ساعات آبل الذكية فيمكنهم جميعًا ممارسة التدريبات نفسها معًا.

تطبيق +Apple Fitness متاح لمستخدمي آيفون فقط.

3- تطبيق Sworkit:

يقدم تطبيق Sworkit تمارين رياضية مختلفة للأطفال، منها: تدريبات القوة وتمارين الكارديو والإطالة، ويسمح هذا التطبيق للأطفال بتحديد مدة التمرين التي يريدونها.

يتضمن هذا التطبيق أيضًا مجموعة من التدريبات المصممة لفئات عمرية مختلفة، ويمكن للبالغين أيضًا استخدامه، ولكن يجب عليهم الاشتراك للوصول إلى التمارين المصممة للكبار وأما التدريبات الخاصة بالصغار فهي مجانية.

تطبيق Sworkit مُتاح لمستخدمي أندرويد في متجر جوجل، ولمُستخدمي آيفون في آب ستور.

4- تطبيق Jump Jump Froggy:

يشبه هذا التطبيق إلى حد كبير تطبيق NFL Play 60 الذي ذكرناه سابقًا، فهو يجمع بين الألعاب والحركة البدنية، ويتضمن ثلاثة أوضاع حركية، تحتوي على ألعاب مختلفة تشجع الأطفال على ممارسة الرياضة، وواحد من هذه الأوضاع مخصص لتتبع التكرارات التي يمكن للطفل القيام بها في دقيقة واحدة في أثناء ممارسة تمارين البطن؛ مما يشجعه على تسجيل رقم قياسي جديد في كل مرة، وهناك أيضًا تحدي العد الذي يجمع بين الرياضيات واللياقة البدنية؛ إذ يتعين على الأطفال القفز في أثناء عد النمل الذي يظهر على الشاشة.

تطبيق Jump Jump Froggy مُتاح لمستخدمي أندرويد في متجر جوجل، ولمُستخدمي آيفون في آب ستور.

5- تطبيق Walkr:

يُشجع تطبيق Walkr الأطفال على ممارسة رياضة المشي؛ إذ يتطلب استخدامه المشي في أثناء إمساك الهاتف لتزويد سفن الفضاء الافتراضية بالوقود حتى يتمكن الطفل من الانتقال إلى المهمة التالية داخل التطبيق، ويوفر هذا التطبيق أكثر من 30 مهمة يجب على الأطفال إكمالها.

تطبيق Walkr مُتاح لمستخدمي أندرويد في متجر جوجل، ولمُستخدمي آيفون في آب ستور.