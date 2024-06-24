ون بلس تكشف عن هاتفها الذكي Nord CE 4 Lite

أطلقت ون بلس Nord CE 4 Lite، وهو هاتفها الذكي الحديث في سلسلة Nord CE Lite، ويأتي الهاتف بصفته خليفة لهاتف Nord CE 3 Lite الذي صدر في العام الماضي.

ويحتوي الهاتف شاشة من نوع OLED بقياس قدره 6.67 بوصات وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا وذروة سطوع قدرها 1200 شمعة في المتر المربع، ويمكن أن يصل السطوع المحلي للشاشة بأكملها إلى 2100 شمعة في المتر المربع، وهي ترقية كبيرة مقارنة بمقدار 680 شمعة في المتر المربع في نموذج العام الماضي.

وأصبح قارئ بصمات الأصابع موجودًا الآن تحت الشاشة بدلًا من تثبيته على الجانب.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 695 مع وحدة معالجة الرسوميات Adreno 619، ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X قدرها 8 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 قدرها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

وزودت ون بلس الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر سوني LYT-600 وفتحة عدسة قدرها f/1.8 وميزة التثبيت البصري للصورة، بالإضافة إلى عدسة عمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.4، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.4.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم OxygenOS 14 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14، ويأتي بأبعاد قدرها 162.9 ملم × 75.6 ملم × 8.1 ملم، وبوزن قدره 191 جرامًا.

ويستمد هاتف Nord CE 4 Lite الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع SuperVOOC بقوة قدرها 80 واطًا والشحن العكسي بقوة قدرها 5 واط، لذا فإن الشحن الكامل بمقدار 100 في المئة لا يزال يستغرق وقتًا قدره 50 دقيقة.

وتسمح البطارية للجهاز بالعمل لمدة قدرها 20 ساعة متواصلة عند مشاهدة فيديوهات يوتيوب، وتشحن البطارية من خلال منفذ USB-C (USB 2.0).

ويرث Nord CE 4 Lite معيار IP54 لمقاومة الغبار والماء من Nord CE 4، وهذه أول مرة يدعم فيها هاتف من سلسلة Nord CE Lite هذا المعيار.

ويحتوي الهاتف فتحة microSD لتوسيع مساحة التخزين الداخلية ومنفذًا صوتيًا ومكبرات صوت استريو مع وضع Ultra Volume الذي يزيد الصوت بمقدار 300 في المئة.

ويأتي هاتف ون بلس الجديد Nord CE4 Lite بسعر قدره 250 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 290 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.