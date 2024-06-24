ون بلس تطوّر بطارية جديدة بمزايا متقدمة

أعلنت شركة ون بلس تطوير بطارية جديدة تتمتع بالعديد من المزايا، ومنها ضمان بقائها في حالة جيدة لمدة قدرها 4 سنوات على الأقل.

ووفقًا للشركة، تستطيع البطارية الحفاظ على ما يزيد على 80% من سعتها الإجمالية بعد أربع سنوات من الاستخدام، مما يعني أن البطارية ستظل تحتفظ بسعة قدرها 4,900 ميلي أمبير بعد تلك المدة، كما أنها تتميز بكثافة طاقة عالية، ودعم للشحن الفائق السرعة.

وأطلقت الشركة على بطاريتها الجديدة اسم “Glacier Battery”، وهي توفر سعة قدرها 6,100 ميلي أمبير، كما أنها أصغر حجمًا من البطاريات القياسية التي تبلغ سعتها 5,000 ميلي أمبير المستخدمة في معظم الهواتف الذكية.

وفي الآونة الأخيرة، قدمت ون بلس بطاريات ذات سعة كبيرة لهواتفها المحمولة، إذ قدمت هاتفيها OnePlus 12 و OnePlus 12R ببطاريات ذات سعة قدرها 5,400 و 5,500 ميلي أمبير على التوالي.

وقالت الشركة إنها حققت هذا الإنجاز بفضل “مادة الكربون السيليكوني العالية السعة” المستخدمة فيها، وتتميز البطارية بكثافة طاقة تبلغ 763 واطًا/ الساعة لكل لتر، وهي أعلى بنسبة تصل إلى 23% مقارنةً بالبطاريات الجرافيتية العادية. وبالإضافة إلى ذلك، لا يتجاوز وزن البطارية 14 جرامًا.

وطوّرت ون بلس بطارية Glacier نتيجة تعاون مشترك مع شركة Ningde New Energy الصينية، كما صممت الشركة البطارية لدعم الشحن الفائق السرعة بقوة قدرها 100 واط، مما يسمح بشحنها كاملةً في غضون 36 دقيقة فقط.

وتحافظ البطاريات الحالية عادة على نحو 80% من سعتها الأصلية بعد 800 دورة شحن فقط، أي بعد نحو عامين من الاستخدام.

ومن المتوقع أن يكون هاتف OnePlus Ace 3 Pro أول هاتف من الشركة يستخدم بطارية Glacier، ومن المنتظر إعلانه خلال وقتٍ قريب في السوق الصينية، على أن يكون هاتف OnePlus 13 أول هاتف من الشركة يستخدم البطارية الجديدة في الأسواق العالمية.