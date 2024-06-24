هونر تعلن هاتفها الذكي Play 60 Plus

أعلنت هونر هاتفها الذكي Play 60 Plus بصفته خليفة لهاتف Play 50 Plus الذي أصدرته الشركة في العام الماضي.

ويتميز الهاتف الجديد بشاشة من نوع LCD بقياس قدره 6.77 بوصات وبدقة قدرها 720×1610 بكسلات ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

وتدعم الشاشة تدرجًا لونيًا قدره 16.7 مليون لون مع نسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 20.125:9 ونسبة الشاشة إلى الجسم قدرها 90.39 في المئة.

وتتميز الشاشة بذروة سطوع تصل إلى 850 شمعة في المتر المربع، ويمكن أن ينخفض السطوع إلى شمعتين في المتر المربع للمساعدة في حماية عينيك في الضوء الخافت.

وزودت هونر الهاتف بمجموعة شرائح Snapdragon 4 Gen 2 مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 613.

وتقترن مجموعة الشرائح بذاكرة وصول عشوائي قدرها 12 جيجابايت، إلى جانب مقدار 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، وما يصل إلى 512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 3.1.

ويأتي الجهاز بكاميرا أمامية تدعم التركيز الثابت بدقة قدرها 5 ميجابكسل وفتحة عدسة قدرها f/2.2، مع كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/1.8، وعدسة عمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/2.4.

وبالإضافة إلى ذلك، يستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 35 واطًا.

ويأتي الهاتف بأبعاد قدرها 166.9 ملم × 76.8 ملم × 8.24 ملم، ويزن مقدار 198 جرامًا. ويعمل Play 60 Plus بواجهة المستخدم Magic OS المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.

وتشمل المزايا الأخرى ماسحًا ضوئيًا لبصمات الأصابع ومنفذًا صوتيًا، كما أنه مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP64، واجتاز الجهاز تصنيف 5-start السويسري من SGS للحصول على شهادة مقاومة السقوط.

ويأتي Play 60 Plus بسعر قدره 205 دولارات لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 235 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت.