بدأت شركة سناب شات بإدماج المزايا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطبيق سناب شات منذ عام 2023 حتى حصل التطبيق على مجموعة متنوعة من هذه المزايا، بعضها يساعدك في إنشاء محتوى مخصص، وهناك مزية تهدف إلى مساعدة المستخدمين في تخصيص واجهة الدردشة الخاصة بهم في التطبيق، وتُحسّن هذه المزايا تجربة استخدام التطبيق بنحو كبير.

إليك جميع مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة في سناب شات، وكيفية استخدامها:

1- مزية عدسات الذكاء الاصطناعي:

تتيح لك مزية (عدسات الذكاء الاصطناعي) AI Lenses مشاهدة الشكل الذي ستبدو عليه في موقف أو عصر معين. على سبيل المثال: يمكنك استخدام عدسة التسعينيات لتصوير نفسك في مشهد يبدو كأنه مصور في التسعينيات. ويمكنك الوصول إلى عدسات الذكاء الاصطناعي عبر أداة Lens Explorer واستخدامها مثل الفلاتر الأخرى في التطبيق.

2- الخلفيات المصممة بالذكاء الاصطناعي:

تتوفر مزية الخلفيات المصممة بالذكاء الاصطناعي (AI Backgrounds) حصريًا للمشتركين في خدمة +Snapchat، وتتيح هذه المزية إنشاء خلفيات متنوعة لواجهة الدردشات بناءً على مطالبة نصية يضيفها المستخدم.

لإنشاء خلفيات جديدة، اتبع الخطوات التالية:

انقر فوق رمز ملفك الشخصي في الزاوية اليسرى العلوية من الشاشة، ثم اختر +Snapchat. اختر (خلفيات الدردشة) Chat Wallpapers، ثم حدد جهة الاتصال التي ترغب في تخصيص واجهة الدردشة الخاصة بها. يمكنك الاختيار من الخلفيات المجهزة سابقًا أو إنشاء خلفية جديدة بكتابة مطالبة تصف شكل الخلفية.

3- روبوت My AI:

My AI هو روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويشبه روبوت ChatGPT، وهو متاح لجميع مستخدمي سناب شات. ويمكنك تخصيص شخصية My AI وتغيير اسمه، وإجراء محادثات معه، وطرح أسئلة متنوعة عليه.

يمكن لهذا الروبوت مساعدتك في التخطيط للرحلات القصيرة ومنحك أفكارًا جديدة حول موضوع معين، وكتابة نصوص قصيرة وغير ذلك.

يمكنك الوصول إلى My AI واستخدامه في قسم الدردشة، ومع أنه مفيد في الكثير من الأوقات، فهو معرّض للهلوسة، لذا تحقق من أي إجابات يقدمها.

بالإضافة إلى ذلك، تذكر أن أي بيانات ورسائل تشاركها مع My AI قد يستخدمها تطبيق سناب شات لتحسين ردود الروبوت وتخصيصها، لذا تجنب مشاركة البيانات الحساسة أو الخاصة مع روبوت الدردشة.

4- مزية AI Snaps:

يمكن للمشتركين في خدمة +Snapchat إنشاء صور إبداعية بناءً على مطالبات نصية باستخدام مزية الذكاء الاصطناعي AI Snaps.

ولاستخدام AI Snaps، اتبع الخطوات التالية:

انقر فوق زر AI في شريط الأدوات في الجهة اليُمنى، ثم اختر مطالبة من المطالبات المكتوبة سابقًا، أو اكتب مطالبة جديدة. انتظر بضع ثوانٍ حتى تظهر لك الصورة. يمكنك حفظ الصورة الجديدة على جهازك أو إضافتها إلى قصصك في سناب شات أو إرسالها إلى جهات الاتصال الخاصة بك.

5- مزية Dreams:

Dreams هي مزية تعتمد على الذكاء الاصطناعي مدمجة في سناب شات تساعدك في إنشاء صور مُحسّنة من صورك الشخصية بإضافة تأثيرات وإطار وعبارات إلى الصورة الأصلية لتبدو أفضل من قبل.

لاستخدام مزية Dreams، اتبع الخطوات التالية:

اسحب إلى الجهة العلوية من شاشة الكاميرا، ثم انتقل إلى تبويب Dreams. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحميل صورة ذاتية. انقر فوق خيار (Select a Free Pack)، ثم اختر الشكل الذي تريده.