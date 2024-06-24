شوبيفاي تعلن تحديثات تركز على الذكاء الاصطناعي

أطلقت منصة التجارة شوبيفاي روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Sidekick رسميًا في مرحلة الوصول المبكر، وذلك بصفته جزءًا من تحديثات 2024 Summer Edition.

وكشفت الشركة عن روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي أول مرة في العام الماضي، ويعمل بصفته برنامج دعم للتجار، إذ يساعدهم في فعل أشياء، مثل توليد رموز الخصم أو توليد تقارير بخصوص المتجر أو اقتراح أفكار لنشر تدوينة.

وتعد هذه المزايا بمنزلة وظائف نموذجية لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي، وهي مفيدة للتجار، وخاصة إذا استمرت شوبيفاي بتخصيص روبوت الدردشة ليناسب احتياجات التجار.

ويوجد Sidekick عبر الآلاف من متاجر سبوتيفاي، مع أنه يقتصر حاليًا على التجار الذين لديهم متاجر باللغة الإنجليزية في أمريكا الشمالية.

وفي حال لم يكن لديك Sidekick وترغب في تجربته، يمكنك الاشتراك في قائمة الانتظار. وتقول الشركة إنها تسعى إلى إتاحته بلغات أخرى وأماكن محلية أخرى.

وأصدرت شوبيفاي عددًا من الإعلانات الأخرى التي تركز على الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك تصنيف المنتجات بالذكاء الاصطناعي، مما يوفر على التجار الكثير من الوقت.

وأثناء إنشاء قائمة المنتجات، يمكن لتقنية شوبيفاي أن تقترح تلقائيًا تصنيف المنتج، وهو التصنيف المستخدم لتسهيل اكتشاف القوائم بما يتناسب مع هذا المنتج، دون الاضطرار إلى كتابة التصنيف يدويًا.

وتقدم أداة أخرى للذكاء الاصطناعي ردودًا مقترحة لمحادثات العملاء التي تأتي من خلال Shopify Inbox.

وفي الوقت الحالي، تعد هذه الردود مجرد اقتراحات، مما يعني أنه يجب على التجار أن يضعوا اللمسات النهائية على الرد وإرساله.

وتقول شوبيفاي إنها منفتحة على إمكانية السماح للعملاء بالدردشة مع روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي الذي يتحدث نيابة عن التاجر، مع أنها اختارت في الوقت الحالي إبقاء التاجر على اطلاع حتى تكون واثقة بعدم حدوث أي شيء.

وتجلب شوبيفاي مولد الصور بالذكاء الاصطناعي إلى تطبيقات iOS وأندرويد بعد إطلاقه في شهر يناير، وتسمح للتجار باستخدامه في أماكن إضافية.

وتقول الشركة إن تجار شوبيفاي حفظوا أكثر من مليون صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي في ستة أشهر.