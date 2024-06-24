جوجل تجلب الذكاء الاصطناعي إلى طلاب المدارس

أعلنت جوجل أنها تجلب تقنية الذكاء الاصطناعي Gemini إلى الطلاب المراهقين باستخدام حساباتهم المدرسية، بعد أن وفرت Gemini للمراهقين باستخدام حساباتهم الشخصية.

وتتيح الشركة أيضًا للمعلمين إمكانية الوصول إلى أدوات جديدة بجانب هذا الإصدار.

وتقول جوجل إن منح المراهقين إمكانية الوصول إلى Gemini قد يساعد في تزويدهم بالمهارات التي يحتاجون إليها من أجل النجاح في مستقبل يوجد فيه الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتعتقد الشركة أن Gemini قد يساعد الطلاب في التعلم بثقة من خلال التعليقات في الوقت الفعلي.

وتدعي جوجل أنها لن تستخدم البيانات من المحادثات مع الطلاب لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وقد اتخذت خطوات لضمان تقديم هذه التكنولوجيا للطلاب بطريقة مسؤولة.

ولدى Gemini حواجز حماية تمنع ظهور الاستجابات غير المناسبة، مثل المواد غير القانونية أو المواد المقيدة بالعمر، في الردود.

كما توصي جوجل المراهقين باستخدام ميزة التحقق المزدوج لمساعدتهم في تطوير المعرفة المعلوماتية ومهارات التفكير النقدي.

ويتاح Gemini للطلاب المراهقين أثناء استخدام حساباتهم عبر Google Workspace for Education باللغة الإنجليزية في أكثر من 100 دولة. وتوقف جوجل تشغيل Gemini افتراضيًا للمراهقين حتى يختار المسؤولون تشغيله.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت جوجل أنها تطلق ميزة القراءة في الفصل الدراسي عالميًا. وتساعد هذه الميزة الطلاب في بناء مهارات القراءة والحصول على الدعم في الوقت الفعلي.

ويمكن للمعلمين تعيين أنشطة القراءة للطلاب بناءً على مستوى صفهم أو مهاراتهم الصوتية. ويمكنهم بعد ذلك رؤية رؤى بخصوص دقة القراءة لدى الطلاب وسرعتها واستيعابها.

وتجرب جوجل أيضًا القدرة على توليد قصص مخصصة تناسب احتياجات الطلاب. وتسهل الشركة على المعلمين إنشاء الدروس التفاعلية وإدارتها وتبادلها.

وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع المعلمون بالقدرة على وضع علامة يدويًا على الواجبات على أنها مكتملة أو غير مكتملة، وتنفيذ إجراءات تسجيل جماعية.