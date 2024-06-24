بايت دانس تطور شريحة ذكاء اصطناعي متقدمة

تعمل بايت دانس الصينية مع مصمم الرقاقات الأمريكي برودكوم على تطوير معالج ذكاء اصطناعي متقدم، حسبما ذكرت وكالة رويترز، وهي خطوة من شأنها أن تساعد مالكة تيك توك في تأمين إمدادات كافية من الرقاقات المتطورة وسط التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وتتوافق الشريحة الجديدة المصنعة وفقًا لتقنية التصنيع البالغ قدرها 5 نانومتر مع قيود التصدير الأمريكية، وتستعين الشركتان بشركة TSMC التايوانية لأعمال تصنيع الشريحة المتكاملة الخاصة بالتطبيقات ASIC.

ولم يكن هناك أي تعاون معلن علنًا في مجال تطوير الرقاقات بين الشركات الصينية والأمريكية يتضمن التكنولوجيا البالغ قدرها 5 نانومتر أو أكثر تقدمًا منذ أن أدخلت واشنطن ضوابط التصدير لأشباه الموصلات المتطورة في عام 2022.

وتتعلق الصفقات الأمريكية الصينية في هذا القطاع عمومًا بتكنولوجيا أقل تطورًا. ومن شأن شراكة بايت دانس مع برودكوم أن تساعد في خفض تكاليف الشراء وضمان إمدادات مستقرة من الرقاقات المتطورة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة رويترز، فإنه من غير المتوقع أن تبدأ TSMC بتصنيع الشريحة الجديدة هذا العام، وتجري أعمال التصميم على قدم وساق، مع أن مرحلة التصنيع لم تبدأ بعد.

ودخلت بايت دانس مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع أنه يجب عليها التعامل مع إمدادات محدودة من رقاقات الذكاء الاصطناعي.

وتعد شرائح إنفيديا المتطورة بعيدة المنال بسبب ضوابط التصدير الأمريكية التي تهدف إلى إعاقة الاختراقات في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة من الجيش الصيني.

وتتعاون بايت دانس وبرودكوم منذ عام 2022 على الأقل، وقالت برودكوم في تصريحات عامة إن الشركة الصينية اشترت الشريحة العالية الأداء Tomahawk من الشركة الأمريكية بالإضافة إلى شريحة Bailly لمجموعات حواسيب الذكاء الاصطناعي.

ويعد تأمين شرائح الذكاء الاصطناعي أمرًا بالغ الأهمية لشركة بايت دانس لزيادة قوة خوارزمياتها.

وبالإضافة إلى تيك توك والنسخة الصينية من تطبيق الفيديو القصير المسمى Douyin، تدير بايت دانس مجموعة من التطبيقات الشائعة، ويشمل ذلك روبوت دردشة يشبه ChatGPT يسمى Doubao يضم مقدار 26 مليون مستخدم.

ولدعم جهودها في مجال الذكاء الاصطناعي، خزنت بايت دانس رقاقات إنفيديا، ويشمل ذلك شرائح A100 و H100 و A800 و H800.

وخصصت بايت دانس ملياري دولار لشراء رقاقات إنفيديا في العام الماضي، كما اشترت أيضًا شرائح Ascend 910B من هواوي في العام الماضي.

ولدى بايت دانس حاليًا المئات من الوظائف الشاغرة المتعلقة بأشباه الموصلات، ويشمل ذلك 15 وظيفة لمصممي شرائح ASIC، كما أنها تحاول جذب الموظفين من شركات شرائح الذكاء الاصطناعي الصينية الأخرى.