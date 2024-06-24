أهم المزايا القادمة إلى خرائط آبل في نظام iOS 18 

مقارنة بإصدارات iOS السابقة، لا يقدم نظام iOS 18 عددًا كبيرًا من المزايا الجديدة إلى تطبيق الخرائط المدمج في هواتف آيفون؛ إذ ستضيف آبل إلى تطبيق الخرائط مجموعة صغيرة من المزايا، أبرزها: الخرائط الطبوغرافية التي ستساعد في المشي لمسافات طويلة، بالإضافة إلى بعض المزايا الأخرى التي سنذكرها فيما يلي:

1- مزية الأماكن المحفوظة:

يتيح لك تطبيق خرائط آبل في نظام iOS 18 حفظ الأماكن بنقرة سريعة على زر (+) في قائمة الخرائط الخاصة بك. ويمكن الوصول إلى الأماكن المحفوظة من قائمة المكتبة (Library) الجديدة، وستُضاف جميع المواقع التي حفظتها سابقًا تلقائيًا إلى قسم الأماكن المحفوظة الجديد (saved Places).

يمكنك فرز جميع المواقع المخزنة في قسم الأماكن المحفوظة حسب التاريخ أو الاسم أو المسافة وتنظيمها في شكل قائمة أو شبكة.

2- الملاحظات الشخصية للأماكن المحفوظة:

الملاحظات الشخصية هي مزية مرتبطة بمزية الأماكن المحفوظة، فبعد حفظ خريطة أي موقع، يمكنك إضافة ملاحظات شخصية إليها، وبعد إضافة ملاحظة، ستراها في كل مرة تشاهد فيها خريطة الموقع، وتُعدّ مزية الملاحظات مفيدة لحفظ المعلومات المرجعية الرئيسية حول موقع معين.

3- طرق المشي المخصصة:

في بعض الأحيان، لا تقدم خرائط آبل توصيات جيدة بالطرق البديلة التي يمكن أن تسلكها في أثناء المشي، ولحل هذه المشكلة أضافت آبل مزية الطرق المخصصة التي يمكنك استخدامها لتحديد الطرق التي تريد المشي فيها.

عند التوجه إلى موقع معين واختيار تتبع اتجاهات المشي في خرائط آبل في نظام iOS 18 سترى خيارًا جديدًا لإنشاء طريق مخصص، وستتمكن من اختيار المسار الدقيق الذي تريد أن تسلكه. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بنحو خاص للذين يرغبون في المشي على طرق معينة فيها مناظر جميلة أو أنها هادئة أكثر من غيرها.

4- مزايا مخصصة لمحبي المشي لمسافات طويلة:

يوفر نظام iOS 18 مزايا جديدة لمحبي المشي لمسافات طويلة في تطبيق خرائط آبل لتعزيز تجربة المشي، وتشمل هذه المزايا:

الخرائط الطبوغرافية: تعرض خرائط آبل في نظام iOS 18 خرائط طبوغرافية لإرشادك بنحو أفضل في أثناء التنزه والمشي لمسافات طويلة، فهي تعرض مسارات مفصلة ومعلومات عن جميع المتنزهات الوطنية الأمريكية. وفي الوقت الحالي تقتصر هذه المزية على الولايات المتحدة واليابان.

المسارات غير المتصلة بالإنترنت: ستوفر خرائط آبل مجموعة كبيرة من المسارات المخصصة للمشي لمسافات طويلة التي يمكنك تنزيل أي منها للوصول إليها دون اتصال بالإنترنت.

إمكانية إنشاء مسارات مخصصة للمشي لمسافات طويلة: على غرار مزية إنشاء طرق المشي المخصصة التي ذكرناها سابقًا، ستتيح لك خرائط آبل إنشاء طرق مخصصة للمشي لمسافات طويلة؛ مما يعزز تجربة المشي بنحو كبير.