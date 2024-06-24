أفضل 5 أدوات ذكاء اصطناعي لتصميم الشعارات 

يُعدّ إنشاء هوية قوية للعلامة التجارية من أهم الجوانب التي يجب أن تركز فيها الشركات التجارية، فغالبًا يكون الشعار هو الانطباع الأول الذي تتركه الشركة لدى العملاء المحتملين، ويمكن أن يؤدي دورًا حاسمًا في تعزيز نمو العلامة التجارية والولاء لها، ومع ذلك، لا تمتلك جميع الشركات الموارد أو الخبرة اللازمة لتوظيف مصمم محترف، ومن هنا يأتي دور أدوات تصميم الشعارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ إذ تستخدم هذه الأدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء شعارات مخصصة بناءً على مدخلات المستخدم؛ مما يجعل الشعارات الاحترافية في متناول جميع الشركات.

في هذا المقال، سنذكر 5 من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لتصميم الشعارات:

1- أداة Wix Logo Maker:

Wix Logo Maker هي أداة لتصميم الشعارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، طورتها منصة Wix المتخصصة بإنشاء مواقع الويب، وتتضمن واجهة سهلة الاستخدام ترشد المستخدمين خلال عملية إنشاء الشعار. ولتصميم شعار باستخدام هذه الأداة؛ ستحتاج إلى الإجابة عن بعض الأسئلة حول علامتك التجارية ومجال العمل وتفضيلاتك الخاصة.

ومن المزايا الرئيسية لأداة Wix Logo Maker خيارات التخصيص الشاملة؛ إذ يمكنك تعديل تصميم الشعار الذي اخترته بضبط الألوان والخطوط والتخطيطات، كما توفر الأداة أيضًا مجموعة متنوعة من الرموز والأشكال، وتتيح إمكانية تحميل صور مخصصة؛ مما يتيح إنشاء شعارات فريدة تتوافق مع هوية علامتك التجارية.

تتكامل Wix Logo Maker بسلاسة مع منظومة Wix؛ مما يسهل للمستخدمين إدماج الشعار الجديد في موقع الويب الخاص بالشركة وحسابات الشركة في مواقع التواصل الاجتماعي.

2- أداة AI Logo Generator:

AI Logo Generator هي أداة مبتكرة لتصميم الشعارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُمكّن المستخدمين من إنشاء شعارات فريدة ذات مظهر احترافي بسرعة بناءً على الأوصاف النصية المقدمة منهم؛ إذ يمكن لنظام الذكاء الاصطناعي المُدرّب على الملايين من تصاميم الشعارات الاحترافية إنشاء مجموعة واسعة من الشعارات التي تعكس العلامة التجارية للمستخدم.

بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الأداة درجة عالية من التخصيص؛ مما يسمح للمستخدم بتعديل تصميم الشعار الذي اختاره بضبط الألوان والخطوط والتخطيطات، كما تدعم AI Logo Generator مجموعة واسعة من المجالات؛ مما يضمن للمستخدمين إمكانية إنشاء شعارات خاصة باحتياجات أعمالهم، كما يمكن تنزيل الشعارات بدقة عالية وبتنسيقات مختلفة، مثل: PNG و JPG و PDF.

3- أداة Looka:

تستخدم أداة Looka الذكاء الاصطناعي لإنشاء شعارات مخصصة بناءً على تفضيلات المستخدم ومجال عمل الشركة. وتطرح هذه الأداة على المستخدمين أسئلة حول أعمالهم وتفضيلاتهم في التصميم لإنشاء شعارات فريدة ومصممة خصوصًا لهم، وتمتاز أداة Looka بواجهتها السهلة الاستخدام وخيارات التخصيص الشاملة، فيمكن للمستخدمين تعديل الشعار بعد تصميمه بضبط الألوان والخطوط والرموز والتخطيطات للوصول إلى التصميم المثالي، وتوفر هذه الأداة ملفات الشعارات بدقة عالية وبتنسيقات مختلفة مثل: PNG و SVG و EPS و PDF.

4- منصة Designhill:

Designhill هي منصة إبداعية رائدة تقدم مجموعة واسعة من خدمات التصميم، مثل: أداة إنشاء الشعارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتمكّن هذه الأداة الشركات والأفراد من إنشاء شعارات احترافية وفريدة بسرعة وسهولة؛ إذ توفر مكتبة واسعة من القوالب والأيقونات والخطوط والألوان القابلة للتخصيص.

ومن المزايا البارزة لأداة إنشاء الشعارات في Designhill تعدد استخداماتها، فهي تتضمن 29 قسمًا لتصميم شعارات تلبي احتياجات مختلف الصناعات والمنصات مثل: إنستاجرام وتيك توك وغيرها، وبعد تصميم الشعار يمكن تنزليه على جهازك بدقة عالية وبتنسيقات مختلفة.

5- أداة Tailor Brands:

تُمكّن أداة Tailor Brands رواد الأعمال والشركات الصغيرة من إنشاء شعارات احترافية وفريدة من نوعها بسرعة وسهولة بناءً على مدخلاتهم.

وبالإضافة إلى إنشاء الشعارات توفر هذه الأداة مجموعة من المزايا لمساعدة الشركات في إنشاء هوية مرئية متسقة عبر وسائل الاتصال المختلفة، مثل: منصات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، وهذا النهج الشامل للعلامات التجارية يميز Tailor Brands عن المنافسين الذين يركزون فقط في تصميم الشعار، كما أنها تتيح خيار تنزيل الشعار بدقة عالية و بتنسيقات متعددة، مثل: PNG و JPG و EPS.