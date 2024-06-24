أدوات ذكاء اصطناعي لإزالة الضوضاء من التسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو

يتطلب تسجيل المقاطع الصوتية أو مقاطع الفيديو الوجود في أماكن هادئة، لكن ليس من السهل دائمًا السيطرة على مصادر الإزعاج مثل: حركة المرور في الخارج والأصوات المحيطة؛ مما يؤدي إلى تسجيل مقاطع صوتية ومقاطع فيديو تتضمن الكثير من الضوضاء. فإذا كنت تعاني هذه المشكلة، يمكنك الاستعانة ببعض أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة خصوصًا لإزالة الضوضاء من التسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو، وسنذكر فيما يلي 5 من أفضل هذه الأدوات:

1- أداة Adobe Enhance Speech:

تمتاز أداة Enhance Speech من Adobe عن غيرها من أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة لإزالة الضوضاء بسهولة استخدامها؛ فهي تجعل الصوت أو الفيديو يبدو كما لو أنه سُجّل في منطقة معزولة عن الضوضاء بنقرة واحدة فقط.

يمكن لأداة Adobe Enhance Speech العمل بنحو مثالي لإزالة الضوضاء الواضحة التي يمكن تمييزها عن الصوت الرئيسي، أما إذا لم يكن المقطع الصوتي يتضمن ضوضاء واضحة فقد تُزيل هذه الأداة أجزاء من الكلام.

هذه الأداة مجانية للاستخدام للملفات الصوتية، لكنها تتطلب اشتراك Adobe Express Premium بسعر قدره 11 دولارًا شهريًا لإزالة الضوضاء من ملفات الفيديو.

2- أداة Audio Enhancer:

لا يقتصر عمل أداة Audio Enhancer على إزالة الضوضاء من التسجيلات الصوتية وحسب، بل تُحسّن جودة الكلام إضافةً إلى إصلاح مستويات الصوت.

تمتاز Audio Enhancer بتوفير خيارات متعددة لتحسين المقطع الصوتي، فعند تحميل المقطع الصوتي، سيُطلب منك اختيار التحسين الذي ترغب في إجرائه عليه مثل: تحسين الجودة أو إزالة الضوضاء من الخلفية. بعد ذلك، سيُطلب منك أيضًا تحديد نوع المحتوى الخاص بالتسجيل الصوتي إذا كان بودكاست أو مقابلة أو محتوى تعليميًا.

تضمن هذه الخيارات حصولك على نتائج مُرضية، ولكن إذا أردت الوصول إلى جميع المزايا التي توفرها هذه الأداة فعليك الاشتراك في الخطة الاحترافية بسعر قدره 10 دولارات شهريًا.

3- أداة Audo Studio:

تزيل أداة Audo Studio الضوضاء من التسجيلات الصوتية، وتتشابه مع أداة Adobe Speech Enhance في سهولة الاستخدام. وتُعد مخرجات Audo Studio مُرضية ونادرًا ما تجعلك ترغب في ضبط مستويات التحسين يدويًا بعد تحسين المقطع الصوتي أو الفيديو أول مرة.

يحصل جميع المستخدمين على فرصة لاستخدام هذه الأداة مجانًا لإزالة الضوضاء من المقاطع الصوتية التي لا تزيد مدتها على 20 دقيقة، وإذا كنت ترغب في تحسين مقاطع صوتية طويلة فيمكنك الاشتراك في واحدة من الخطط الاحترافية بسعر يبدأ من 12 دولارًا شهريًا.

4- أداة Lalal.ai:

Lalal.ai هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي تفصل الصوت عن ضجيج الخلفية في الملفات الصوتية ومقاطع الفيديو، ومع أن عملية إزالة الضوضاء من الملفات والاستماع إليها بعد التعديل متاح مجانًا، فإن الاشتراك في واحدة من الخطط الاحترافية بسعر يبدأ من 18 دولارًا ضروري لتنزيل الملفات بعد تعديلها.

5- أداة Podcastle:

يمكن لأداة Podcastle تحسين جودة التسجيلات الصوتية بإزالة الضوضاء باستخدام مزية (Magic Dust) المدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ إذ تُعد هذه المزية جزءًا من مجموعة واسعة من مزايا تحرير الصوت التي تقدمها أداة Podcastle، فعند استخدام هذه الأداة يمكنك تحميل الملف الصوتي الخاص بك وإجراء التعديلات عليه، ثم استخدام مزية Magic Dust للسماح للذكاء الاصطناعي بإزالة الضوضاء وتحسين وضوح الصوت.

يتطلب استخدام مزية (Magic Dust) المدعومة بالذكاء الاصطناعي الاشتراك في واحدة من الخطط المدفوعة بسعر يبدأ من 24 دولارًا شهريًا.