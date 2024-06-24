آبل تواجه اتهامات بانتهاك قواعد التقنية في أوروبا

اتهم منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي آبل بانتهاك قواعد تكنولوجيا الكتلة، وهي تهمة قد تؤدي إلى غرامة كبيرة على الشركة المصنعة لهواتف آيفون التي تواجه أيضًا تحقيقًا آخر في الرسوم الجديدة المفروضة على مطوري التطبيقات.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها أرسلت نتائجها الأولية إلى الشركة بعد تحقيق بدأ في شهر مارس.

وتعد هذه التهمة الأولى التي توجهها المفوضية الأوروبية بموجب قانون الأسواق الرقمية الذي يسعى إلى كبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى وضمان تكافؤ الفرص للمنافسين الأصغر، وأمامها حتى شهر مارس من العام المقبل لإصدار القرار النهائي.

وقد تؤدي انتهاكات قانون الأسواق الرقمية إلى غرامة تصل إلى 10 في المئة من إجمالي مبيعات الشركة السنوية العالمية.

وأشارت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستاجر، إلى مشكلات تتعلق بشروط آبل الجديدة، قائلة إنها لم ترقى إلى مستوى الامتثال لقانون الأسواق الرقمية.

وتستطيع آبل تجنب الغرامة إذا تمكنت من معالجة المخاوف عن طريق تعديل شروط عملها.

وقالت فيستاجر في مؤتمر: “نعتقد أن هذه الشروط الجديدة لا تسمح لمطوري التطبيقات بالتواصل بحرية مع مستخدميهم، وإبرام العقود معهم، والأمر متروك لشركة آبل لتقرر كيفية الالتزام بقانون الأسواق الرقمية وليس بإمكاني إخبارها بما يجب أن تفعله”.

وأوضحت آبل أنها أجرت تغييرات عديدة في الأشهر القليلة الماضية للامتثال لقانون الأسواق الرقمية بعد الحصول على تعليقات من مطوري التطبيقات والمفوضية الأوروبية.

وقالت الشركة: “نواصل الاستماع والتفاعل مع المفوضية الأوروبية كما فعلنا دائمًا”.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن آبل تسمح بالتوجيه فقط من خلال الروابط بموجب معظم شروط العمل، مما يعني أنه يمكن لمطوري التطبيقات تضمين رابط في التطبيق يعيد توجيه العميل إلى صفحة ويب لإبرام عقد.

كما انتقدت المفوضية الأوروبية الرسوم التي تفرضها آبل لتسهيل عملية الاستحواذ الأولي على عميل جديد عبر متجر التطبيقات، قائلة إنها تجاوزت ما هو ضروري للغاية لمثل هذا الأمر.

وقالت آبل: “واثقون بأن خطتنا تتوافق مع القانون، ونقدر أن أكثر من 99 في المئة من المطورين قد يدفعون الرسوم نفسها أو أقل للشركة بموجب شروط العمل الجديدة”.

وقالت فيستاجر إنها فتحت أيضًا تحقيقًا مع آبل بخصوص متطلباتها التعاقدية الجديدة لمطوري التطبيقات ومتاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية.