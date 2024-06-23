ميتا تزيد مدة تسجيل الفيديو عبر نظاراتها الذكية

تطرح ميتا تحديثًا جديدًا لنظاراتها الذكية راي بان يجلب تغييرات عديدة ومزايا جديدة للنظارات، إلى جانب زيادة حد تسجيل الفيديو إلى 3 دقائق.

ويعني هذا أنه يمكنك الآن تسجيل مقاطع الفيديو مباشرةً من نظارات راي بان الذكية بطول يصل إلى ثلاثة أضعاف الحد الأقصى لتسجيل الفيديو السابق البالغ قدره 60 ثانية.

وتأتي نظارة ميتا الذكية بكاميرا مدمجة، وهي واحدة من أسباب شهرة النظارة، مع أنها كانت دائمًا محدودة بعض الشيء. في حين تعد جودة تسجيل الفيديو جيدة، مع أن القيد الفعلي كان حد التسجيل.

والجدير بالذكر أن اتجاه التسجيل مقفل على الوضع الرأسي فقط، ولم يكن من الممكن تسجيل مقاطع الفيديو إلا لمدة دقيقة فقط.

ولم تقدم نظارات ميتا الذكية أي خيار لتمديد حد تسجيل الفيديو، مع أن هذا الأمر تغير مع التحديث الأخير.

ولم تنشر الشركة بعد ملاحظات الإصدار الرسمية، وهي تطرح التحديث البرمجي الجديد برقم الإصدار 6.0 عبر جميع النظارات الذكية.

ويزيد التحديث البرمجي الجديد مدة تسجيل الفيديو لتصل إلى 3 دقائق، كما أنه يوفر أيضًا الدعم لتطبيقي Calm وأمازون ميوزك والمزيد.

ويجلب التحديث تغييرات عديدة على النظارات الذكية التي أعلنتها ميتا أول مرة في نهاية شهر مايو.

وحتى بعد التحديث الأخير، فإن إحدى المشكلات التي تظل قائمة هي أن الحد الزمني للتسجيل الافتراضي لا يزال مضبوطًا على 60 ثانية.

ومن أجل تصوير مقاطع فيديو أطول تصل إلى 3 دقائق، يجب على مستخدمي النظارة التوجه إلى قسم الكاميرا في الإعدادات وتغيير طول الفيديو.

وبعد ضبط ذلك، يستطع مرتدي النظارة تسجيل مقاطع فيديو أطول باستخدام الكاميرا المدمجة البالغة دقتها مقدار 12 ميجابكسل في النظارات الذكية.

تجدر الإشارة إلى أن تسجيل مقاطع فيديو أطول قد يؤثر أيضًا في بطاريات النظارات الذكية.

ويوفر التحديث الآن دعمًا لخيار التشغيل المتكامل. وبالإضافة إلى سبوتيفاي وآبل ميوزك، أصبح تطبيق أمازون ميوزك مدعومًا الآن، ويمكنك النقر المستمر على جذع النظارات الذكية لبدء التشغيل فورًا، أو استخدام صوتك لبدء تشغيل الموسيقى.