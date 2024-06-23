كيف يمكن أن يساعدك ChatGPT في الحصول على وظيفة جديدة؟

يتطلب البحث عن وظيفة جديدة الكثير من الوقت والجهد، وقد تتعرض للرفض عدة مرات، أو تصادف إعلانات مزيفة وغير ذلك من المشكلات. ولكن مع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي طُورت العديد من الأدوات التي يمكنها مساعدتك في البحث عن وظيفة جديدة، وأبرز هذه الأدوات: روبوت ChatGPT.

يمكن لروبوت ChatGPT مساعدتك بعدة طرق مختلفة، وسنوضح فيما يلي كيف يمكنك استخدامه للحصول على وظيفة جديدة:

أولًا: أخبر ChatGPT عن نفسك:

أول خطوة لتحصل على مساعدة ChatGPT في إيجاد وظيفة جديدة منحه ملخصًا لحياتك المهنية وخبراتك وطموحاتك. على سبيل المثال يمكنك كتابة المطالبة التالية:

أنا صحفي وعملت لمدة قدرها 10 سنوات في صحف وقنوات تلفزيونية مختلفة، مهاراتي الأساسية هي: الكتابة، والكتابة الإبداعية، والنشر وتطلعاتي هي كتابة مواد عالية المستوى لمشاريع تهدف إلى الارتقاء بثقافة المجتمع. هل يمكنك اقتراح الأدوار الوظيفية وأنواع الشركات والمسارات الوظيفية التي تناسبني؟ وأفضل ما يتوافق مع تجربتي وأهدافي؟

سيمنحك ChatGPT نتائج تفصيلية عن بعض الأدوار الوظيفية وأنواع الشركات والمسارات الوظيفية المستهدفة، مثل: شركات الإعلام ودور النشر.

ثانيًا: قدّم سيرتك الذاتية:

للحصول على نتائج محددة أكثر؛ أضف سيرتك الذاتية إلى المطالبة، مع ضرورة إزالة المعلومات الحساسة مثل: معلومات الاتصال لتجنب أي انتهاكات مستقبلية للبيانات.

على سبيل المثال: يمكنك كتابة المطالبة التالية: هذه سيرتي الذاتية، قدم المزيد من الاقتراحات حول أنواع الشركات والمسارات الوظيفية التي تناسبني.

ثالثًا: اطلب النصيحة من ChatGPT:

بعد أن يقترح عليك ChatGPT وظائف ومؤسسات للتقدم إليها، اطلب منه منحك نصيحة حول الوظيفة المُثلى لك. ويمكنك كتابة المطالبة التالية: ما أفضل جزء في سيرتي الذاتية؟ وهل سأحقق نجاحًا أكبر في التقدم لوظيفة مراسل أو كاتب مقالات؟

رابعًا: اطلب قائمة بأهم الشركات التي يمكنك للعمل معها:

بعد ذلك، راجع كل ما قاله ChatGPT وركز في الأدوار أو التوصيات التي أعجبتك، ثم أعدها إلى ChatGPT واسأله عن أفضل الشركات التي يجب أن تتواصل معها، مع إضافة المكان الذي تقيم فيه.

على سبيل المثال: اكتب المطالبة التالية: أنا مهتم أكثر بوظائف مثل: كاتب مقالات، وناقد ثقافي، ورئيس تحرير، ورئيس قسم المحتوى، فما أفضل 30 شركة يجب أن أستهدفها للحصول على وظيفة جديدة؟ مع العلم أنني أعيش في مدينة نيويورك، لكني أعمل من بُعد.

خامسًا: اطلب من ChatGPT كتابة رسالة إلى مسؤول التوظيف:

اختر 5 شركات من قائمة الشركات التي اقترحها ChatGPT، ثم اطلب منه كتابة رسالة إلى مسؤول التوظيف لتقديم نفسك والتعبير عن اهتمامك.

اكتب المطالبة التالية:

اكتب رسالة قصيرة إلى مسؤول التوظيف في الشركات الخمس التالية (واكتب أسماء الشركات التي اخترتها) لتقديم نفسي والتعبير عن اهتمامي بالعمل معهم.

يمكنك تعديل الرسالة التي كتبها الروبوت، ثم اطلب من ChatGPT استخدام النسخة المُعدّلة لكتابة الرسائل الأربع الأخرى. وبعد أن تصبح الرسائل جاهزة، أرسلها إلى الشركات عبر لينكدإن أو البريد الإلكتروني.