كيفية إنشاء رموز تعبيرية بالذكاء الاصطناعي في هواتف آيفون؟

أعلنت آبل مزية Genmoji الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في مؤتمر WWDC 2024، وهي من أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة القادمة إلى هواتف آيفون الحديثة في نظام iOS 18. وتتيح هذه المزية للمستخدمين كتابة مطالبات نصية تصف شكل الرمز التعبيري الذي يريدونه، ثم الحصول على الرمز التعبيري خلال ثوانٍ.

ومع أن نظام iOS يوفر مجموعة كبيرة جدًا من الرموز التعبيرية للاختيار منها، فقد تحتاج في بعض الأوقات إلى رموز جديدة تعبر بنحو أفضل عما تريده قوله.

أولًا: كيفية استخدام Genmoji في نظام iOS 18:

ستتوفر مزية Genmoji مثل مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence الأخرى في طرازي iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max فقط، وستتمكن من استخدامها بعد تحديث نظام التشغيل إلى iOS 18 الذي سيصل الإصدار النهائي منه في هذا الخريف.

إليك كيفية استخدام Genmoji في نظام iOS 18:

افتح تطبيق الرسائل المدمج في هاتفك، ثم ابدأ بكتابة رسالة جديدة. ابدأ بكتابة وصف للرمز التعبيري الذي تود الحصول عليه في حقل النص. ستظهر نافذة منبثقة خاصة بإنشاء رمز تعبيري جديد. ستظهر فقاعة بيضوية توضح أن مزية Genmoji تُنشئ حاليًا رمزًا تعبيريًا جديدًا بناءً على النص الذي أدخلته. بعد بضع ثوان، ستظهر بعض الرموز التعبيرية الجديدة المصممة بالذكاء الاصطناعي. تصفح الخيارات، وفي حال أعجبك أي رمز اضغط على زر (إضافة) Insert .

يمكنك إنشاء رموز Genmoji لأصدقائك وأفراد عائلتك باستخدام صورهم، واستخدام هذه الرموز مباشرةً في الرسائل النصية للتعبير عن مشاعرك وأفكارك بطريقة مبتكرة، أو مشاركتها كملصق أو رمز رد تفاعلي مثل رموز الإيموجي تمامًا.

ثانيًا: ما تاريخ إصدار مزية Genmoji؟

مع أن الإصدار التجريبي للمطورين من نظام iOS 18 متاح حاليًا، فإن مزية Genmoji غير متوفرة في هذا الإصدار. ووفقًا لشركة آبل ستكون مزية Genmoji متاحة في الإصدار التجريبي القادم في الصيف. ومن المُتوقع أيضًا أن تتوفر في الإصدار التجريبي العام المُتوقع طرحه في يوليو.

ومع ذلك، ستكون النسخة النهائية المستقرة من مزية Genmoji متوفرة في هذا الخريف في الإصدار النهائي من نظام iOS 18 الذي ستُطلقه آبل في شهر سبتمبر بالتزامن مع إطلاق سلسلة هواتف iPhone 16.