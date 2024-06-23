الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن نظارة فيجن برو المنخفضة الثمن

تعمل شركة آبل على تطوير نماذج أولية لإصدار منخفض الثمن من نظارة الواقع المختلط الخاصة بها فيجن برو، وذلك بعد إطلاق النسخة الأصلية في وقت سابق من العام الجاري.

وتشير صحيفة بلومبرغ إلى أن النسخة المنخفضة الثمن من نظارة فيجن برو ستُجرِي عليها الشركة بعض التعديلات لتقليل التكلفة والوزن من خلال تقليص مجال الرؤية وإدخال تغييرات في التصميم.

وتحمل النظارة المنتظرة الاسم الرمزي N107 داخل الشركة. ومن بين التغييرات المحتملة في النسخة المنخفضة التكلفة إزالة ميزة EyeSight التي تُظهر عيون المستخدم للأشخاص في الغرفة، كما تبحث الشركة تقليل جودة الشاشات الداخلية للواقع الافتراضي.

ومن المنتظر أن تجعل آبل نظارة فيجن برو المنخفضة الثمن معتمدة على أجهزة ماك أو هواتف آيفون في عمليات المعالجة، ما يعني أنها لن تكون جهازًا مستقلًا مثل الإصدار الأول.

ومن المقرر أن يتراوح سعر النظارة بين 1,500 و 2,000 دولار، وتشير تقارير بلومبرغ إلى أن الشركة تنوي طرح النسخة ذات السعر المنخفض بحلول نهاية عام 2025.

ولا يُعرف إن كان هذا الإصدار المنخفض الثمن سيزيد الإقبال على النظارة التي تعاني تراجع طلبها من العملاء.

وكانت آبل قد طرحت الإصدار الأول من النظارة بسعر يبدأ من 3500 دولار أمريكي، وقد اشتكى بعض العملاء من ثقل وزن المنتج، بالإضافة إلى دوار الحركة والغثيان والصداع مع الاستخدام الطويل لها، وتحاول آبل معالجة تلك المشكلات بتخفيف وزن النظارة.