تقرير: الرياض تصنف ضمن أفضل 5 بيئات للشركات الناشئة في الشرق الأوسط

تشهد المملكة العربية السعودية ازدهارًا واسعًا في مجال ريادة الأعمال، إذ صنف تقرير حديث عاصمتها الرياض ضمن أفضل 5 بيئات للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويأتي هذا الإنجاز نتيجة جهود المملكة الحثيثة لدعم هذا القطاع الحيوي وتنميته.

فقد كشف التقرير العالمي لبيئات الشركات الناشئة لعام 2024 (GSER2024) – الذي أصدرته شركة الاستشارات والأبحاث العالمية (Startup Genome)، بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال – أن 3 مدن في المملكة العربية السعودية من بينها الرياض تُعدّ من بين أفضل البيئات للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الرياض تحتل المرتبة الرابعة:

احتلّت الرياض المرتبة الرابعة في قائمة أفضل البيئات للشركات الناشئة في المنطقة، إلى جانب مدينتي جدة والخبر اللتين ظهرتا أيضًا في القائمة، وفقًا للتقرير.

وتتطلب معايير الإدراج في القائمة تصنيف بيئات الشركات الناشئة ضمن أفضل 40 منظومة رائدة عالميًا، أو ضمن أفضل 200 بيئة للشركات الناشئة، أو أن تبلغ قيمة منظومة الشركات الناشئة فيها أكثر من 200 مليون دولار.

الرياض تدخل قائمة شركات يونيكورن:

أظهر التقرير أيضًا أن مدينة الرياض احتلت مرتبة متقدمة ضمن قائمة أفضل المدن التي تضم شركات يونيكورن – وهي شركات ناشئة غير مدرجة في البورصة تصل قيمتها إلى مليار دولار – خلال السنوات العشر الماضية، وذلك بوجود أربع أو أكثر من هذه الشركات في المدينة. وكانت دبي المدينة العربية الأخرى التي شملتها هذه القائمة.

وأبرز التقرير أن الرياض احتلت مرتبة بين 51 و 60 في تصنيف أفضل 100 بيئة حاضنة للشركات الناشئة على مستوى العالم.

السعودية رائدة في تبني الذكاء الاصطناعي:

حظيت المملكة العربية السعودية أيضًا بإشادة واسعة لنهجها الاستباقي في تبني الذكاء الاصطناعي، إذ سلط التقرير الضوء على تخصيص المملكة مبلغًا قدره 40 مليار دولار لتعزيز هذه التكنولوجيا.

وأكد معالي المهندس عبدالله السواحه؛ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، في شهر أبريل الماضي خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عُقد في الرياض، أن المملكة عقدت العديد من الشراكات مع الدول والمنظمات الدولية لشق طريقها نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي الشامل.

أبوظبي أسرع البيئات الحاضنة للشركات الناشئة نموًا في المنطقة:

أظهر التقرير أيضًا أن مدينة أبوظبي حافظت على مكانتها كأسرع بيئة حاضنة للشركات الناشئة نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما احتلت مرتبة بين 61 و 70 في تصنيف أفضل 100 بيئة حاضنة للشركات الناشئة على مستوى العالم.

وقد حققت أبوظبي نحو 4.2 مليارات دولار من القيمة في منظومة شركاتها الناشئة في المدة الممتدة من 1 من يوليو 2021 إلى 31 من ديسمبر 2023، وهو يمثل نموًا سنويًا مركبًا بنسبة بلغت 28%، مقارنةً بالمدة السابقة الممتدة من 1 من يوليو 2019 إلى 31 من ديسمبر 2021، وذلك في ظل وجود شركة (يونيكورن) واحدة في المدة الواقعة بين عامي 2021 و 2023.

السعودية تستحوذ على 52% من تمويل رأس المال في المنطقة:

شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طفرة ملحوظة في مجال استثمارات رأس المال الجريء (VC)، وتطوّر الشركات الناشئة خلال السنوات الأخيرة، وقد كان الدافع الرئيسي وراءها هو المملكة العربية السعودية.

ففي عام 2023، نجحت السعودية في الاستحواذ على نسبة بلغت 52% من إجمالي تمويل رأس المال الجريء في المنطقة، مسجلة بذلك زيادةً كبيرة على حصتها البالغة 31% في عام 2022.

كما احتلت المرتبة الأولى إقليميًا في أنشطة تمويل المشاريع الناشئة خلال عام 2023، وذلك بعد جمعها مبلغًا وصل إلى 1.38 مليار دولار أمريكي من رأس المال الجريء للشركات الناشئة، وهو رقم قياسي يجعلها نموذجًا رائدًا في هذا المجال على مستوى المنطقة.

أخيرًا؛ يُعدّ تقدم المملكة العربية السعودية في مجال ريادة الأعمال إنجازًا هامًا يعكس التزامها ببناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار. وتُشير هذه التطورات إلى مستقبل واعد لقطاع الشركات الناشئة في المملكة، مع توقع المزيد من النمو والازدهار في السنوات القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير العالمي لبيئات الشركات الناشئة يركز في تحليل منظومات الشركات الناشئة، التي تضم ما يزيد على 4.5 ملايين شركة موزعة على أكثر من 300 منظومة للابتكار في مجال ريادة الأعمال. ويقدم التقرير تحليلات مدعومة بالبيانات، ومعرفة معمقة بتوجهات الشركات الناشئة في العالم، ويصنف أفضل 40 منظومة عالمية وناشئة، إضافة إلى التصنيف الموسع بحسب المناطق في العالم.