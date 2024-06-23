تسمح لك أجهزة تتبع اللياقة البدنية بمراقبة صحتك والتمارين الرياضية ومدى جودة نومك وغير ذلك الكثير. وتأتي أفضل أجهزة تتبع اللياقة البدنية مزودة بمزايا متقدمة مثل: مراقبة درجة الإجهاد لتتمكن من تحديد الوقت المناسب لممارسة التمارين الرياضية، والوقت المناسب للراحة.

فإذا كنت تراقب وزنك وصحة قلبك، أو كنت تريد أداة لتشجيعك على ممارسة الرياضة بانتظام، فيمكنك شراء جهاز لتتبع اللياقة البدنية، ولمساعدتك في الاختيار سنذكر فيما يلي 5 من أبرز أجهزة تتبع اللياقة البدنية في عام 2024:

1- جهاز Fitbit Inspire 3:

تُعدّ شركة Fitbit من الشركات الرائدة في تصنيع أجهزة تتبع اللياقة البدنية، ومن أحدث أجهزتها: Fitbit Inspire 3 الذي يأتي بتصميم أنيق ويمتاز بأنه مقاوم للماء، كما يمتاز بالعمر الطويل للبطارية؛ إذ يمكن أن يستمر بالعمل لمدة قدرها عشرة أيام.

يضم Fitbit Inspire 3 مجموعة واسعة من المزايا لتتبع التمارين الرياضية المختلفة بالإضافة إلى مزايا تتبع المؤشرات الصحية، وأبرزها: مراقبة معدل ضربات القلب، ومراقبة نسبة الأكسجين في الدم (SpO2)، ومزايا تتبع النوم المتقدمة التي تساعدك في تحسين نومك.

كما يتضمن هذا الجهاز مزايا متقدمة مثل: مزية درجة إدارة الإجهاد (Stress Management Score)، ويوفر أدوات تساعد في تقليل الإجهاد والتوتر، مثل: جلسات التنفس العميق.

يُباع جهاز Fitbit Inspire 3 بسعر قدره 99 دولارًا.

2- جهاز Garmin Vivosmart 5:

إذا كنت مبتدئًا في مجال تتبع اللياقة البدنية وتبحث عن جهاز سهل الاستخدام ويتضمن المزايا الأساسية لتتبع اللياقة البدنية، فسيكون جهاز Garmin Vivosmart 5 مناسبًا لك.

يمتاز هذا الجهاز بأنه خفيف الوزن ومقاوم للماء، ويحتوي على جميع المزايا الأساسية التي ستحتاج إليها لتتبع التمارين الرياضية المختلفة، وتتبع المؤشرات الصحية، مثل: معدل ضربات القلب وتتبع النوم ومراقبة نسبة الأكسجين في الدم. كما يحتوي هذا الجهاز على مزية (Body Battery) التي تحلل مستويات التوتر وتغيّر معدل ضربات القلب والنشاط لمنحك نظرة حول مستويات الطاقة لديك خلال اليوم.

يُباع جهاز Garmin Vivosmart 5 بسعر قدره 150 دولارًا.

3- جهاز شاومي Smart Band 8 Pro:

Smart Band 8 من أحدث أجهزة تتبع اللياقة البدنية التي أطلقتها شاومي، ويأتي بتصميم يشبه تصاميم الساعات الذكية، ويمتاز بأنه خفيف الوزن، ومقاوم للماء وفقًا لمعيار 5ATM؛ مما يجعله مناسبًا للاستخدام في أثناء السباحة.

يتضمن جهاز شاومي Band 8 Pro مجموعة كبيرة من مزايا تتبع المؤشرات الصحية واللياقة البدنية؛ إذ يتضمن مزية تتبع معدل ضربات القلب، وتتبع نسبة الأكسجين في الدم SpO2 ويتتبع أيضًا النوم والإجهاد. كما يمكنك استخدامه لتتبع أكثر من 150 وضعًا رياضيًا، ويضمن لك نظام GNSS المدمج الثنائي النطاق إمكانية تتبع المسافة والسرعة في أثناء ممارسة الرياضات الخارجية دون الحاجة إلى إحضار هاتفك.

يُعدّ هذا الجهاز مناسبًا لمن يبحثون عن جهاز لتتبع اللياقة البدنية يتضمن مجموعة واسعة من المزايا ويُباع بسعر لا يزيد على 100 دولار؛ إذ يُباع جهاز شاومي Band 8 Pro بسعر قدره 64 دولارًا.

4- خاتم Oura Ring 3:

تُعدّ الخواتم الذكية خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يرغبون في تتبع اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية لكنهم لا يفضلون ارتداء أجهزة على المعصم، ويفضلون الأجهزة الصغيرة الحجم.

يُعدّ خاتم Oura Ring 3 الذكي من أبرز الخواتم الذكية المتوفرة في الأسواق في الوقت الحالي، ويقدم هذا الخاتم بيانات مفصلة حول أنماط النوم، والنشاط البدني ومستوى التوتر، وتظهر جميعها في الصفحة الرئيسية في التطبيق الخاص به لمساعدة المستخدم في الوصول إلى البيانات التي يحتاج إليها بسرعة.

يستشعر هذا الخاتم تلقائيًا الإجهاد ويُعدّل أهدافك الخاصة بالنشاط البدني وفقًا لذلك، وتتزامن البيانات المتوفرة في التطبيق الخاص بهذا الخاتم مع تطبيق Health المتوفر في هواتف آيفون، وتطبيق Google Fit المتوفر في هواتف أندرويد؛ مما يتيح لك رؤية البيانات الخاصة بالمؤشرات الصحية والنشاط البدني من هاتفك المحمول.

الجانب السلبي المتعلق باستخدام هذا الخاتم أن عليك دفع مبلغ قدره 6 دولارات شهريًا للوصول إلى بعض المزايا الإضافية، مثل: التحليل العميق للنوم، ومراقبة التغيرات في درجة الحرارة.

يُباع خاتم Oura Ring 3 بسعر يبدأ من 299 دولارًا.

5- جهاز Whoop 4.0:

إذا كنت تبحث عن جهاز لتتبع اللياقة البدنية لا يتضمن شاشة ويأتي بتصميم بسيط فاختر Whoop 4.0، وهو جهاز ذكي دون شاشة مصمم لتتبع النوم والمؤشرات الصحية المختلفة وتتبع اللياقة البدنية.

يتتبع Whoop التمارين الرياضية المختلفة، وأنماط نومك ويدعم مزية تُسمى الإجهاد (strain) تمنحك درجة تدل على مقدار الإجهاد في جسمك، وبحسب الدرجة التي تحصل عليها، تقدم مزية مدرب الإجهاد strain coach المدمجة في الجهاز توصيات حول المجهود اليومي المناسب لك لمنع الإرهاق والتعب.

تعتمد مزية الإجهاز على عدّة عوامل لمنحك الدرجة المناسبة ومنها: نوع التمرين الذي مارسته وشدته، بالإضافة إلى العوامل الأخرى التي تؤثر في صحتك بنحو عام، مثل: العمل والقلق والسفر وغيرها.

يُباع جهاز Whoop 4.0 بسعر قدره 239 دولارًا.