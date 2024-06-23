آبل تتفاوض مع ميتا لإضافة مزايا الذكاء الاصطناعي إلى أجهزتها

تتجه شركة آبل نحو تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ أفادت تقارير حديثة بأنها تُجرِي حاليًا محادثات مع شركة ميتا لإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها في نظام التشغيل iOS 18.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي آبل إلى توسيع خيارات الذكاء الاصطناعي لمستخدمي أجهزتها.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير أخير إن شركة آبل قد تواصلت مع شركة ميتا لبحث إمكانية استخدام تقنياتها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في نظام التشغيل iOS 18.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن آبل تبحث العمل مع شركاء متعددين لتقديم مجموعة متنوعة من الخيارات لعملائها في هذا الشأن.

وكانت الشركة قد أعلنت رسميًا عزمها إدماج روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT في مساعدها الصوتي سيري في وقتٍ لاحق من العام الجاري مع إطلاق أنظمة التشغيل الجديدة.

وبالإضافة إلى شركة ميتا، يُقال إن الشركة الأمريكية تود عقد شراكات مع أطراف أخرى، أبرزها شركة جوجل التي تطور نماذج Gemini، وشركة أنثروبيك التي تطور نماذج Claude.

ومن المتوقع أن يكون الاتفاق مع ميتا في حال إبرامه مشابهًا لاتفاق آبل مع OpenAI، إذ تسعى الشركة إلى عدم دفع أي مبالغ أو رسوم مقابل إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركات الأخرى، لكن بدلًا من ذلك ستسمح آبل لتلك الشركات ببيع اشتراكات خدمات الذكاء الاصطناعي عبر أنظمتها المختلفة مقابل عمولة محددة.

وأضافت صحيفة وول ستريت جورنال أن مدى تقدم المفاوضات بين شركتي آبل وميتا غير واضح حتى الآن، وأن تلك الصفقة ما زالت بعيدة عن الاكتمال، وقد لا تُبرَم في نهاية المطاف.