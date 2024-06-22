هواوي تكشف عن نظام التشغيل HarmonyOS NEXT

كشفت هواوي خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين HDC 2024 عن نظامها التشغيلي HarmonyOS Next وتحديث لنموذجها اللغوي الكبير للذكاء الاصطناعي Pangu.

وتواصل الشركة الصينية خفض اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية وتحدي الشركات الرائدة في الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك جوجل وإنفيديا و OpenAI.

وجعلت هواوي تطوير نظامها التشغيلي ليحل محل نظام أندرويد من جوجل أولوية منذ أن وضعت الولايات المتحدة الشركة على القائمة السوداء التجارية وقلصت وصولها إلى التكنولوجيا الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، على جبهة الذكاء الاصطناعي، تعمل الصين على تطوير إصداراتها من تقنية OpenAI للذكاء الاصطناعي التوليدي بالإضافة إلى حلول الأجهزة القادرة على التنافس مع تلك الخاصة بشركة إنفيديا.

وتستخدم هواوي HarmonyOS Next الجديد في جميع منتجاتها، ويشمل ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب والأجهزة اللوحية والسيارات والأجهزة القابلة للارتداء واستخدامات المؤسسات.

وتقول الشركة إن نظامها التشغيلي موجود ضمن أكثر من 900 مليون جهاز منذ ظهوره أول مرة قبل عقد من الزمن.

وقال ريتشارد يو، رئيس مجموعة أعمال المستهلكين في هواوي، في مؤتمر مطوري الشركة: “اغتنمنا هذه الفرصة للتغلب على الآخرين من خلال بناء نظام تشغيل آمن وقابل للتحكم ذاتيًا. حققنا في ما يزيد قليلا على عقد من الزمن بعض المعالم التي استغرقت الدول الغربية أربعة عقود لتحقيقها”.

وفي الوقت نفسه، يأتي النموذج اللغوي الكبير للذكاء الاصطناعي Pangu 5.0 بأربعة أحجام مختلفة، وهي الحجم الصغير الذي يمكن إدماجه في الهواتف الذكية، والحجم المتوسط الذي يحتوي ما يصل إلى 90 مليار معلمة، والحجم الفائق مع ما يصل إلى 230 مليار معلمة، والحجم الخارق الذي يحتوي تريليون معلمة، وذلك وفقًا لشركة هواوي.

وعرضت هواوي أيضًا الروبوتات البشرية وحلول التصنيع الذكية، على غرار ما أظهره الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ سابقًا خلال معرض Computex التجاري في تايبيه.

وأطلقت هواوي نظام التشغيل Harmony OS Next قائلة إنه يمكن اعتماد نظام التشغيل بسلاسة في جميع أجهزتها.

وقال يو: “يختلف Harmony OS Next عن أنظمة التشغيل الأخرى، إذ يحتاج كل نوع من الأجهزة إلى نظام تشغيل محدد، في حين أن Harmony OS Next هو نظام من فئة الكل في واحد”، مضيفًا أن الهاتف الذكي الرائد الجديد القادم في وقت لاحق من هذا العام من هواوي Mate 70 يستخدم نظام التشغيل الجديد.

وأطلقت هواوي أيضًا بنيتها التحتية Harmony Intelligence لإدماج قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي في أجهزتها، ويشمل ذلك المساعد الصوتي للذكاء الاصطناعي Celia.

وقال يو إن Harmony OS وصل إلى 900 مليون مستخدم مع نقل أكثر من 1500 تطبيق من أصل 5000 تطبيق من أندرويد إلى Harmony.

وأوضح المسؤول التنفيذي أن هواوي تواصل بناء الأساس للذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك القوة الحاسوبية لرقاقات Ascend الخاصة بمسرعات الذكاء الاصطناعي، ووحدات المعالجة المركزية لخادم Kunpeng، وشرائح Kirin لوحدات المعالجة المركزية للأجهزة، بالإضافة إلى نموذج اللغة الكبير Pangu.