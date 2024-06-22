هواوي تعلن مزايا ذكاء اصطناعي جديدة لأجهزتها المختلفة

أعلنت شركة هواوي إطلاق نظام التشغيل الجديد HarmonyOS NEXT في نسخته التجريبية، وتطرحه الشركة متضمنًا مزايا جديدة معتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتطلق عليها مجتمعة اسم Harmony Intelligence.

وتقدم الشركة الصينية مزايا الذكاء الاصطناعي في نظام التشغيل الخاص بها لأول مرة، وتهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين عبر توفير خدمات ذكية في مجالات متعددة، مثل تعديل الصور والتواصل وترقية تسهيلات الاستخدام للمستخدمين ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتقدم هواوي ميزة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي (AIGC)، وتتيح هذه الميزة إنشاء الرسوم والصور، بالإضافة إلى تلوين الصور وتكبيرها، وإزالة العناصر غير المرغوب فيها من الخلفية دون التأثير سلبًا في جودة الصور.

ومن مزايا Harmony Intelligence الأخرى أداة إصلاح الصوت بالذكاء الاصطناعي، وتُعد هذه الميزة فعالة للمستخدمين الذين يعانون اضطرابات في الكلام، إذ تساعدهم في التواصل مع الآخرين بسهولة.

ويمكن للمستخدمين استخدام تلك الأداة بالضغط باستمرار على زر Celia Voice ثم التحدث، ليعمل بعدها النظام على إصلاح الصوت تلقائيًا، مما يجعله أكثر وضوحًا وقابلًا للفهم، ويمكن للمستخدمين أيضًا سماع أصوات الآخرين أو تحويلها إلى نصوص بالآلية ذاتها.

وفيما يتعلق بالمستخدمين ذوي الإعاقة البصرية، تقدم هواوي ميزة “Celia ترى العالم”، وهي ميزة تعمل على تعرّف الأشياء المحيطة بنحو دقيق باستخدام الكاميرا مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتتيح Harmony Intelligence للمطورين الذين يطرحون تطبيقاتهم الخاصة الوصول إلى مزايا متقدمة مثل القراءة في الوقت الفعلي والملء الذكي وترجمة النصوص واكتشاف الوجوه وتعرّف البطاقات والنصوص (OCR) وقص الصور، وغيرها.

وحسّنت هواوي مساعدها الذكي Celia، إذ بات يعتمد على نموذج PanguLM 5.0 الحديث، لتحسين أدائه في تنفيذ الأوامر وإتمام المهام.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المزايا ستُطلق في وقت لاحق من العام الجاري مع الإصدار النهائي من نظام HarmonyOS NEXT الجديد، وستكون متاحة في كافة الأجهزة المؤهلة التي سيصلها النظام.