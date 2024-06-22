هواوي تعلن لغة البرمجة المطورة ذاتيًا Cangjie

كشفت هواوي النقاب عن لغتها للبرمجة Cangjie لنظام HarmonyOS NEXT في مؤتمر المطورين السنوي HDC 2024، إذ تروج الشركة لهذه اللغة بصفتها خيارًا للجيل الجديد لتطبيقات الذكاء لجميع السيناريوهات.

ووفقًا للشركة، تقدم Cangjie ذكاءً أصليًا وسيناريو طبيعيًا شاملًا وأداءً عاليًا وأمانًا قويًا، وهي تتكامل مع النظام البيئي HarmonyOS وتوفر تجربة تطوير سهلة الاستخدام.

وتتميز Cangjie بإطار العمل المدمج AgentDSL الذي يجمع بين اللغة الطبيعية ولغة البرمجة، مما يسمح بالتعاون المتعدد الوكلاء والتعبيرات الرمزية المبسطة.

وصممت لغة البرمجة لتكون قابلة للتطوير مع تصميم معياري لسيناريوهات مختلفة، كما أنها تدعم التطوير الموجه نحو المجال.

وتتميز Cangjie بنظام جديد لجمع البيانات المهملة من أجل سلاسل تطبيقات سلسة وأوقات استجابة سريعة، مما يحسن الأداء المتزامن.

ويساعد الأمان المدمج في تصميم اللغة المطورين في تجنب الثغرات الأمنية.

ووفقًا لشركة هواوي، فإن Cangjie هي لغة برمجة متعددة النماذج تدعم أساليب البرمجة الوظيفية والموجهة للكائنات. وتتضمن أيضًا مزايا، مثل استنتاج النوع والأسماء العامة ومطابقة الأنماط لتبسيط عملية التطوير.

وفيما يتعلق بالمطورين المهتمين بالسلامة، تقدم Cangjie نظامًا من النوع الثابت والإدارة التلقائية للذاكرة لضمان استقرار البرنامج. كما توفر أيضًا فحوصات وقت التشغيل للكشف عن الأخطاء وأمان قابلية التشغيل البيني عبر اللغات.

وفيما يتعلق بالتزامن، تستخدم Cangjie مؤشرات الترابط في وضع المستخدم ومكتبات الكائنات المتزامنة. وصممت هواوي هذه المزايا لتبسيط التطوير وتحسين استخدام الموارد.

وحسنت الشركة المترجم ووقت التشغيل لتحقيق الكفاءة، ويشمل ذلك تحسينات التجميع العالية المستوى والخلفية، بالإضافة إلى تحسينات وقت التشغيل.

ويساهم تصميم وقت التشغيل في تحسين الأداء وكفاءة الموارد. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم Cangjie سلسلة أدوات تطوير شاملة، ويشمل ذلك تصحيح الأخطاء والفحص الثابت وتحليل الأداء وأطر الاختبار.

وتعد هذه المرة الأولى التي تطلق فيها هواوي لغة البرمجة Cangjie علنًا. وأصبح الإصدار التجريبي لمطوري لغة البرمجة Cangjie مفتوحًا رسميًا الآن للتسجيل.

وتدعو الشركة المطورين إلى تجربة لغة البرمجة الحديثة واستكشاف كيف قد تكون مفيدة في مختلف المجالات، ويشمل ذلك تطوير التطبيقات.