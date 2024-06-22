موتورولا تطلق هاتفها الجديد Moto S50 Neo بضمان مدته 4 سنوات

كشفت موتورولا عن أحدث هواتفها الذكية من الفئة المتوسطة Moto S50 Neo، وهو يحمل شاشة جيدة ومواصفات مقبولة، كما يتمتع بضمان طويل الأمد مدته 4 سنوات كاملة، وفقًا لما ذكرته الشركة.

ويُعد هاتف Moto S50 Neo الهاتف الذكي الأطول ضمانًا في سوق الهواتف الذكية حاليًا، إذ إن الشركات عادةً ما تقدم ضمانًا مدته عام واحد فقط مع أجهزتها الجديدة من تاريخ الشراء، وقد تسمح بتمديد الضمان مقابل اشتراك محدد.

ويتميز الهاتف الجديد بشاشة من نوع أمولد بتردد قدره 120 هرتزًا، ودقة قدرها Full HD، ويبلغ حجمها 6.67 إنشات، وتحتل الشاشة نسبة قدرها 92.7% من الجهة الأمامية بفضل الحافات النحيفة للجهاز، وهي محمية بزجاج غوريلا جلاس 5، وتصل نسبة سطوعها القصوى إلى 1600 شمعة.

ويعمل الهاتف بمعالج سنابدراجون 6s جين 3 الجديد من كوالكوم مع ذاكرة عشوائية قدرها 6 أو 8 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت، وبطارية سعتها 5000 ميلي أمبير، مع شاحن سريع بقوة قدرها 30 واطًا.

ومن ناحية التصوير، يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وكاميرا رئيسية تعمل بحساس IMX882 من سوني بدقة قدرها 50 ميجابكسل وفتحة عدسة قدرها f/1.79، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

ومن المقرر أن تبدأ موتورولا إتاحة الهاتف في الأسواق بداية من الشهر الجاري، علمًا بأنه يتوفر بعدة ألوان، وهي الأسود والأزرق والأخضر، وستوفر الهاتف في السوق الصينية، كما ستتيحه الشركة أيضًا في أسواق أخرى لكن بأسماء مختلفة.