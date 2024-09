مستخدمو آيفون يحصلون على مئات الألعاب القديمة

فتحت الشركة المصنعة لهواتف آيفون الباب أمام خدمات بث الألعاب في متجر التطبيقات بعد تطبيق قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي في العام الماضي، مما يسمح بتقديم مجموعة مختارة من الألعاب داخل تطبيق واحد.

ولم يكن من الممكن سابقًا لمستخدمي آبل الوصول إلى هذه الخدمات، مثل Xbox Cloud Gaming و Nvidia GeForce NOW، إلا عبر الويب.

وتلبي الخدمة الأولى من نوعها التي تصل إلى iOS و iPadOS في الأسبوع المقبل احتياجات اللاعبين. وتعد Antstream Arcade أول خدمة شعبية من نوعها تستفيد من تغيير القواعد.

وتتوفر خدمة بث الألعاب السحابية Antstream Arcade عبر منصات عديدة، مثل أجهزة إكس بوكس وويندوز وأندرويد وأمازون، وتضم قائمتها أكثر من 1300 لعبة قديمة يمكن لعبها حسب الطلب، ويشمل ذلك Missile Command و Sam & Max Hit the Road و Asteroids و Super Star Wars: Return of the Jedi.

ويوجد الآن العديد من محاكيات الألعاب القديمة المتوفرة لأجهزة آبل المحمولة، ويشمل ذلك Delta و RetroArch و PPSSPP، الذي يركز على PlayStation Portable.

وتواجه هذه المحاكيات تحديًا يتمثل في أنها لا تتضمن أي ألعاب، بل إنها تعتمد على ROM، وهي نسخ رقمية من ألعاب الفيديو القديمة التي تعاني مشكلات قانونية معقدة عندما يتعلق الأمر باستخدامها والحصول عليها.

وتتميز Antstream Arcade بمكتبة من الألعاب القديمة المرخصة قانونيًا التي تشبه مجموعة Evercade لمنصات الألعاب، لذلك لن يضطر مستخدمو آيفون وآيباد إلى مواجهة مشكلات من أجل الحصول على الألعاب.

وتوجد المئات من الألعاب من المنصات القديمة، مثل Commodore 64 و ZX Spectrum و Commodore Amiga، وتجد 28 لعبة Atari 2600 و 5 ألعاب من Game Boy ولعبتين من PlayStation و 42 لعبة من Super Nintendo.

وحتى مع وجود أكثر من 1300 لعبة مقدمة من خلال خدمة Antstream Arcade، قد تضطر إلى البحث قليلًا للعثور على شيء تريد لعبه.

ولمدة محدودة بعد الإطلاق عبر متجر تطبيقات آيفون وآيباد في تاريخ 27 من يونيو، توفر الخدمة الاشتراك بسعر قدره 4 دولارات شهريًا أو 30 دولارًا سنويًا، وهو أرخص قليلًا من السعر القياسي البالغ قدره 5 دولارات شهريًا أو 40 دولارًا سنويًا الذي تتقاضاه عادةً Antstream Arcade.

وبالإضافة إلى ذلك، تتطلب خدمة بث الألعاب السحابية Antstream Arcade اتصالًا بالشبكة اللاسلكية أو اتصالًا خلويًا لبث الألعاب.