ما الجديد في تطبيق Journal في نظام iOS 18؟

أطلقت آبل تطبيق Journal الجديد في ديسمبر 2023 بهدف السماح للمستخدمين بكتابة أفكارهم ومشاعرهم ويومياتهم في مكان واحد، ويوفر هذا التطبيق للمستخدمين خيار إضافة الصور والمقاطع الصوتية إلى اليوميات، كما يتضمن عبارات وأسئلة تساعد المستخدم في البدء بالكتابة.

في مؤتمر WWDC 2024 أعلنت آبل مزايا جديدة قادمة إلى تطبيق Journal في نظام iOS 18 من شأنها تحسين تجربة تدوين الأفكار واليوميات، وسنذكر فيما يلي أبرز هذه المزايا:

1- مزية Insights لتسهيل رؤية جميع الإحصائيات:

يتضمن نظام iOS 18 مزية جديدة لتطبيق Journal هي مزية Insights التي تُظهر جميع اليوميات الخاصة بالمستخدم في صفحة واحدة سهلة القراءة. وتُسهّل هذه المزية تتبع التدوينات، ومشاهدة المدة التي قضاها المستخدم في استخدام التطبيق، وتعرّف عدد المرات التي استخدم فيها وسائط وعبارات معينة.

2- تسهيل العثور على التدوينات:

في الوقت الحالي ليس من السهل العثور على التدوينات في تطبيق Journal؛ إذ يتطلب العثورُ على تدوينة معينة كتبها المستخدم في وقت سابق التمريرَ عبر جميع التدوينات المكتوبة حتى الوصول إلى التدوينة التي يريدها.

وأما في نظام iOS 18 فسيتمكن المستخدم من البحث بنحو أفضل من قبلُ وفرز الإدخالات بسهولة، ومع أن آبل لم توضح تفاصيل هذا التغيير فمن المُتوقع إضافة أداة بحث تساعد في البحث عن أي تدوينة بسهولة باستخدام كلمات محددة.

3- تسهيل الوصول إلى تطبيق Journal:

سيوفر نظام iOS 18 مجموعة من الويدجات الجديدة التي يمكن إضافتها إلى شاشة القفل، ومنها: ويدجت تطبيق Journal؛ مما يسهل استخدام التطبيق وإضافة تدوينة جديدة بسرعة دون الحاجة إلى البحث عن أيقونة التطبيق، ثم فتحه والبدء بالتدوين.

4- إمكانية نسخ المذكرات الصوتية:

يتضمن نظام iOS 18 مزية النسخ التلقائي للتسجيلات الصوتية، مما يُسهل تدوين أفكارك في التطبيق؛ إذ ستسمح هذه المزية للمستخدمين بتسجيل أصواتهم وإضافتها إلى Journal، وسينسخ التطبيق تلقائيًا محتوى التسجيل. وهذه المزية مفيدة بنحو خاص للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الكتابة، أو الذين يفضلون تسجيل يومياتهم بصوتهم بدلًا من كتابتها.

5- إمكانية طباعة اليوميات المكتوبة في التطبيق:

سيدعم تطبيق Journal في iOS 18 مزية التصدير التي ستسمح للمستخدمين بحفظ اليوميات المكتوبة في التطبيق للوصول إليها في حال عدم الاتصال بالإنترنت، أو طباعتها للاحتفاظ بنسخة ورقية منها.