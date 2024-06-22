ما التغييرات الجديدة في الشاشة الرئيسية في نظام iOS 18؟

يوفر نظام iOS 18 مجموعة من الترقيات الكبيرة في الشاشة الرئيسية لهواتف آيفون، فبعد تحديث نظام التشغيل في هاتفك إلى iOS 18 ستتمكن من تخصيص الشاشة الرئيسية لهاتفك بالطريقة المفضلة لديك؛ إذ ستتمكن من حذف تطبيقات آبل المدمجة وإضافة أدوات إلى شاشة الهاتف الرئيسية، ولن تشاهد شبكات التطبيقات أو الأيقونات المرتبة بدقة التي تظهر بألوان غير قابلة للتغيير؛ إذ ستتمكن من تعديل كل ذلك بسهولة.

إليك المزيد من التفاصيل حول الترقيات القادمة إلى الشاشة الرئيسية في هواتف آيفون في نظام iOS 18:

1- إمكانية تخصيص الشاشة الرئيسية:

قبل نظام iOS 18 تظهر الشاشة الرئيسية لهواتف آيفون بنحو متشابه تمامًا فيما يتعلق بطريقة ترتيب أيقونات التطبيقات؛ إذ تُظهر الشاشة الرئيسية 6 صفوف كل واحد منها يتضمن 4 أيقونات، وكل أيقونة تظهر بحجم محدد غير قابل للتغيير.

سيتغير ذلك بعد التحديث إلى نظام iOS 18، وستتمكن من وضع أيقونات التطبيقات في أي مكان على الشاشة الرئيسية. على سبيل المثال: إذا كنت ترغب في إظهار جزء من صورة الخلفية الخاصة بالشاشة الرئيسية، ستتمكن من القيام بذلك بإبعاد أيقونات التطبيقات التي تغطي الجزء الذي تود إظهاره، وترتيبها بالطريقة التي تريدها.

يمكنك أيضًا تجميع الأيقونات في الجهة السفلية من الشاشة لتسهيل الوصول إليها أو وضعها على الجهة الجانبية من الشاشة.

2- إمكانية تغيير مظهر أيقونات التطبيقات:

بالإضافة إلى إمكانية تغيير مكان أيقونات التطبيقات، يتيح لك iOS 18 أيضًا ضبط مظهرها. فقد أضافت آبل خيار Dark الذي يغير مظهر أيقونات التطبيقات لتبدو معتمة تمامًا كما يفعل الوضع المظلم (Dark Mode) للشاشة، وسيؤدي ذلك إلى تعتيم الأجزاء البيضاء من الأيقونة. ويمكنك تفعيل هذا الوضع يدويًا، أو ضبط وقت محدد لتفعيله تلقائيًا.

3- إمكانية ضبط أحجام الأيقونات:

في نظام iOS 18 ستتمكن من تغيير أحجام أيقونات التطبيقات بالطريقة التي تفضلها وسيكون ذلك باستخدام أزرار التكبير والتصغير التي ستظهر في أثناء تخصيص مظهر الشاشة الرئيسية، وستتمكن من استخدام هذه الأزرار لتغيير حجم أيقونات التطبيقات والويدجات أيضًا.

4- إخفاء التطبيقات وقفلها:

تتضمن مزايا تخصيص الشاشة الرئيسية الجديدة أيضًا القدرة على تعزيز خصوصيتك من خلال التحكم في قدرة الأشخاص الآخرين على فتح التطبيقات أو رؤيتها على الشاشة الرئيسية.

ففي نظام التشغيل iOS 18، ستتمكن من تحديد التطبيقات التي يتطلب الوصول إليها المصادقة باستخدام معرّف الوجه أو إدخال رمز المرور. وستتمكن أيضًا من إخفاء التطبيقات من الشاشة الرئيسية، وستنتقل تلقائيًا إلى مجلد مخفي لا يمكن فتحه إلا بعد المصادقة باستخدام معرّف الوجه أو إدخال رمز المرور.