مايكروسوفت تعزز تكامل الهواتف الذكية مع ويندوز 11

تعمل مايكروسوفت على مزايا جديدة تسمح لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد بربط أجهزتهم المحمولة بنظام ويندوز 11 بنحو أعمق عبر تطبيق Phone Link.

وفي الإصدار التجريبي الأخير لويندوز 11، تختبر مايكروسوفت تغييرات جديدة تهدف إلى إدماج المزايا الموجودة في تطبيق Phone Link المنفصل في “قائمة ابدأ” في ويندوز 11.

وقالت مايكروسوفت عبر مدونتها الخاصة بالنظام التجريبي “ويندوز إنسايدر”: “نحن نطلق ميزة جديدة تدريجيًا تسمح لك باستخدام جهازك المحمول مباشرةً من قائمة ابدأ في أجهزة ويندوز 11 للمشتركين في ويندوز إنسايدر. مع هذه الميزة، يمكنك البقاء متصلًا والوصول بسهولة إلى وظائف جهازك المحمول مباشرة من قائمة ابدأ”.

وتشمل المزايا الرئيسية الجديدة عرض حالة بطارية الهاتف والشبكات اللاسلكية المتصل بها مباشرة من قائمة ابدأ في ويندوز 11، بالإضافة إلى الوصول إلى رسائل الهاتف والمكالمات والصور، ومتابعة الأنشطة الأخيرة في الهاتف، لضمان عدم فقدان أي تحديث أو لحظة مهمة.

وستُطرح هذه الميزة تدريجيًا للمشتركين في ويندوز إنسايدر، وستكون متاحة فقط لمستخدمي أندرويد في نظام ويندوز 11 الذين تتصل أجهزتهم بتطبيق Phone Link، ومن المقرر أن يدعم التطبيق هواتف آيفون في وقت لاحق.

ويمكن إدارة هذه الميزة عبر الذهاب إلى الإعدادات، ثم الضغط على التخصيص، واختيار “قائمة ابدأ” لإظهار بيانات الهاتف أو إخفائها.

وتعمل هذه المزايا على تعزيز إنتاجية المستخدمين من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات والتطبيقات المهمة دون الحاجة إلى التبديل بين الأجهزة بنحو مستمر، كما يتيح تطبيق Phone Link الرد على الرسائل وإجراء المكالمات وغيرها.