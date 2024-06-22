مايكروسوفت تضيف ميزة استخراج النص إلى Phone Link

أضافت مايكروسوفت ميزة استخراج النص Scan Text، التي تستخدم تقنية تعرف الحروف ضوئيًا OCR، في تطبيق Phone Link برقم الإصدار 1.24052.124.0.

وركزت الشركة في الآونة الأخيرة على تجربة Phone Link في ويندوز، وأضافت منذ أسابيع قليلة قسمًا للأجهزة المُدارة يسمح لك باستخدام هاتفك بصفته كاميرا ويب.

وأضافت مايكروسوفت حينها ميزة جديدة تتيح لك نسخ لقطات الشاشة الملتقطة عبر هاتفك مباشرةً إلى سطح المكتب.

وبالإضافة إلى ذلك، كانت مايكروسوفت تختبر ميزة استخراج النص Scan Text القادرة على استخراج النص من الصور.

وكانت ميزة تعرف الحروف ضوئيًا مقتصرة سابقًا على مشتركي برنامج ويندوز إنسايدر، مع أنها أصبحت الآن متاحة على نطاق واسع لنظامي التشغيل ويندوز 11 و 10.

ومن أجل الوصول إلى هذه الميزة، ما عليك سوى تحديث تطبيق Phone Link. وستجد بعد ذلك خيار Text (الذي كان يسمى في السابق Scan Text) أثناء عرض الصور في تطبيق Phone Link عبر نظام التشغيل ويندوز. كما يستطيع اختصار Ctrl + T تشغيل الميزة.

ويؤدي النقر فوق الأيقونة إلى استدعاء إمكانات تعرف الحروف ضوئيًا ومحاولة العثور على كل النص الموجود في الصورة. ومن السهل نسخ التفاصيل من صورة مستند أو ملاحظة أو بطاقة هوية.

ولا تعمل الميزة بطريقة جيدة مع لغات أخرى غير الإنجليزية. وتحتاج مايكروسوفت إلى معالجة هذه المشكلة في التحديثات القادمة، أو المخاطرة باستبعاد مستخدمين عديدين.

وتحتوي أداة Snipping Tool ميزة تعرف الحروف ضوئيًا OCR لمسح النص من لقطات الشاشة مع إمكانية إضافية لتنقيح النص الحساس أو إخفائه. في حين يحتوي Phone Link مزايا عديدة مفيدة أخرى.

ويتحسن تكامل أندرويد في ويندوز مع كل ميزة جديدة. وتتيح حزمة CDEH لتطبيق Phone Link تقديم تجارب متصلة إضافية، مثل تحرير لقطات الشاشة عبر جهاز الحاسوب.

وعندما يكون هاتفك متصلًا بجهاز الحاسوب عبر Phone Link، فإنك تتلقى إشعارًا لتعديل لقطة الشاشة بمجرد التقاطها عبر هاتفك.

وبعد ذلك، يمكنك تعديل لقطة الشاشة الملتقطة باستخدام أداة Snipping Tool الداعمة للرموز التعبيرية.

ويعد التعليق التوضيحي على الصور أمرًا مفيدًا؛ لأن أداة Snipping Tool تحتوي أشكالًا ورموزًا تعبيرية مختلفة.