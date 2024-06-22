سامسونج تتوقع زيادة مبيعاتها من الهواتف الذكية هذا العام

تتوقع سامسونج بيع المزيد من الهواتف الذكية خلال عام 2024 الجاري مقارنة بالعام الماضي. ووفقًا للتقارير الأخيرة، طلبت الشركة زيادة إنتاج الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في الربع الثاني من هذا العام.

ووفقًا لما نشره موقع TheElec الإخباري الكوري، فإن حجم إنتاج هواتف سامسونج وأجهزتها اللوحية ارتفع بنسبة قدرها 3% في الربع الثاني من 2024، بالإضافة إلى زيادة قدرها 22% في الربع الأول، وبذلك يكون حجم إنتاج الشركة من الأجهزة المحمولة أعلى بنسبة قدرها 13% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنةً بالعام الماضي، بفضل مبيعات سلسلة جالاكسي S24 التي فاقت توقعات الشركة.

وبشكل عام، تخطط سامسونج لإنتاج نحو 50 مليون جهاز محمول في الربع الثاني من عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنتاج في النصف الأول من عام 2024 إلى 114.4 مليون جهاز.

ومع ذلك، يشير التقرير أيضًا إلى أن سامسونج قد تقلل إنتاج الهواتف في النصف الثاني من هذا العام للحفاظ على أرباحها، إذ لا ترغب الشركة في إنتاج المزيد من هواتف سلسلة جالاكسي A و جالاكسي Z، لكن الشركة قد تعدّل إنتاج هواتفها القابلة للطي القادمة – جالاكسي زد فليب 6 و جالاكسي زد فولد 6 – استنادًا إلى مبيعاتها.

وبلغت شحنات الهواتف الذكية لسامسونج في الربع الأول من هذا العام نحو 60 مليون وحدة، ولكن قد تنخفض الشحنات إلى أقل من 55 مليون وحدة في الربع الثاني، وذلك بسبب ارتفاع التضخم والأزمات السياسية والاقتصادية العالمية.

وبلغت إيرادات الشركة الكورية الجنوبية في الربع الأول من العام نحو 24 مليار دولار من قسم الهواتف الذكية، في حين بلغت أرباحها 2.52 مليار دولار.