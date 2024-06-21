OpenAI تستحوذ على شركة ناشئة للبحث والتحليلات

استحوذت OpenAI على Rockset، وهي شركة ناشئة للبحث والتحليلات، من أجل دعم البنية التحتية للاسترجاع لديها عبر المنتجات، وذلك وفقًا لتدوينة، مما يمثل أهم عملية استحواذ حتى الآن لشركة الذكاء الاصطناعي.

ويعد هذا الاستحواذ هو الأول من نوعه للشركة، إذ تدمج شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة كلًا من تكنولوجيا Rockset وفريقها، حسبما صرح متحدث رسمي لوكالة بلومبرغ.

ولم توضح الشركتان شروط الاستحواذ. وجمعت Rockset تمويلًا بقيمة قدرها 105 ملايين دولار حتى الآن.

ويقول براد لايت كاب، مدير العمليات في OpenAI، في بيان: “تسمح البنية التحتية لشركة Rockset للشركات بتحويل بياناتها إلى ذكاء قابل للتنفيذ. نحن متحمسون لتقديم هذه الفوائد لعملائنا من خلال إدماج مؤسسة Rockset في منتجات OpenAI”.

ويقول فينكات فينكاتاراماني، الرئيس التنفيذي لشركة Rockset، في تدوينة: “تصبح Rockset جزءًا من OpenAI وتدعم البنية التحتية للاسترجاع التي تدعم مجموعة منتجات OpenAI. نساعد OpenAI في حل مشكلات قواعد البيانات الصعبة التي تواجهها تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع”.

وأوضح فينكاتاراماني أن عملاء Rockset الحاليين لن يواجهوا تغييرًا فوريًا وأن الشركة تعمل على نقلهم تدريجيًا خارج المنصة. وتقول وكالة بلومبرغ إن بعض” أعضاء فريق Rockset ينتقلون إلى OpenAI.

وقالت الشركة المطورة لروبوت الدردشة ChatGPT إنها تخطط لإدماج تقنية Rockset لمساعدة العملاء التجاريين والمطورين في الاستفادة بطريقة فضلى من بياناتهم عبر منصتها.

وتخوض OpenAI سباقًا شديدًا مع منافسين، مثل أنثروبيك وجوجل، لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر قدرة وتزويدها بخدمات مقنعة يمكن بيعها للشركات.

وبلغت قيمة الشركة الناشئة 86 مليار دولار في عرض مناقصة في شهر فبراير، وهي في طريقها لتحقيق إيرادات بقيمة قدرها 3.4 مليارات دولار هذا العام، وفقًا للتعليقات التي أدلى بها الرئيس التنفيذي سام ألتمان سابقًا للموظفين.

وتقدم Rockset، التي أسسها موظفون سابقون في فيسبوك، مجموعة من التقنيات المتطورة لمعالجة البيانات، تشمل استرداد البيانات وفهرستها وجعلها قابلة للبحث. وتُقدم Rockset هذه الخدمات للشركات في مختلف الصناعات، من الألعاب إلى التكنولوجيا المالية.

واستحوذت OpenAI في الماضي على شركات ناشئة، مع أن هذه الصفقة تعد المرة الأولى التي تدمَج فيها كل من التكنولوجيا وموظفي الشركة التي تشتريها.

واستفادت التكنولوجيا التي تقدمها Rockset من زيادة الاعتماد، إذ تستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتشغيل محركات التوصية والمساعدين الصوتيين وروبوتات الدردشة.

ويعني هذا أن خبرة Rockset في معالجة البيانات في الوقت الفعلي والبحث عن المتجهات تعزز قدرة OpenAI في الوصول بسرعة إلى كميات كبيرة من المعلومات وتحليلها، مما يؤدي إلى استجابات سريعة ودقيقة من نماذج الذكاء الاصطناعي.