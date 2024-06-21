مايكروسوفت تقلل فائدة Copilot عبر أجهزة ويندوز

أطلقت مايكروسوفت مجموعتها من أجهزة حواسيب Copilot Plus في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتأتي جميعها مجهزة بمفتاح Copilot المخصص الجديد عبر لوحة المفاتيح.

ويعد مفتاح Copilot المخصص الجديد بمنزلة أول تغيير كبير في لوحات مفاتيح ويندوز منذ 30 عامًا، مع أن كل ما يفعله المفتاح الآن هو تشغيل إصدار تطبيق الويب التقدمي PWA من Copilot.

وتستخدم الشركة Copilot بصفته ركيزة أساسية لمستقبل ويندوز، مع أن تجربة Copilot تشهد تراجعًا كبيرًا مع ظهور أجهزة حواسيب Copilot Plus أول مرة، إذ أصبح الآن مجرد تطبيق ويب بسيط.

ولم يعد تطبيق الويب يتكامل مع ويندوز بعد الآن كما فعلت تجربة Copilot السابقة منذ العام الماضي، لذلك لا يمكنك استخدام Copilot للتحكم في إعدادات ويندوز 11 أو تثبيته بصفته شريطًا جانبيًا بعد الآن.

وأزالت مايكروسوفت اختصار لوحة المفاتيح إلى Copilot عبر أجهزة الحواسيب الجديدة Copilot Plus، لذا فإن WINKEY + C لا يفعل شيئًا.

وكان من المفترض أن تطور مايكروسوفت مفتاح Copilot لاستخدامه مثل مفتاح ويندوز، إلى جانب مفاتيح أخرى لتشغيل اختصارات للتطبيقات أو حتى المزايا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في ويندوز، وهو أمر من شأنه أن يجعل مساعد الذكاء الاصطناعي أكثر فائدة بكثير من مجرد تشغيل تطبيق الويب التقدمي.

ولم توضح مايكروسوفت سبب تغيير Copilot من تجربة متكاملة في ويندوز إلى مجرد تطبيق ويب لم يعد بإمكانه التحكم في إعدادات ويندوز.

ويقول فريق ويندوز إنسايدر في تدوينة حديثة: “نعمل أيضًا على تطوير تجربة Copilot عبر ويندوز بصفته تطبيقًا يثبت عبر شريط المهام. يتيح هذا للمستخدمين الحصول على فوائد تجربة التطبيق التقليدية، ويشمل ذلك القدرة على تغيير حجم النافذة ونقلها وضبطها، وهي التعليقات التي سمعناها من المستخدمين طوال معاينة Copilot في ويندوز”.

وتقول مايكروسوفت إنها قد تكون قادرة على تطوير تجربة Copilot وتحسينها بطريقة أكثر مرونة نتيجة لهذه التغييرات، لذلك ربما تظهر بعض التغييرات المستقبلية التي تجعل هذا التراجع في الوظائف منطقيًا.

وحتى ذلك الحين، يحل مفتاح Copilot الجديد محل مفتاح القائمة (مفتاح التطبيق) عبر لوحات المفاتيح الموجودة ضمن أجهزة حواسيب Copilot Plus الجديدة، وقد ثبتت الشركة أيضًا تطبيق Copilot عبر شريط المهام حتى لا تحتاج إلى استخدام المفتاح المخصص.