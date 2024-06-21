لينوفو تعلن جهازها اللوحي الجديد “تاب بلس” بنظام صوت مميز

أعلنت شركة لينوفو جهازها اللوحي الجديد “تاب بلس”، وهو جهاز لوحي منخفض الثمن يتمتع بمواصفات جيدة ونظام صوتي متقدم من شركة JBL.

ويأتي جهاز “لينوفو تاب بلس” بشاشة قياسها 11.5 إنشًا من نوع LCD بدقة قدرها 2000×1200 بكسل، ومعدل تحديث قدره 90 هرتزًا.

ويعمل الجهاز بمعالج ميدياتيك G99 مع ذاكرة عشوائية بحجم قدره 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية حجمها 128 و 256 جيجابايت، بالإضافة إلى دعمه بطاقات التخزين الخارجية من نوع microSD.

ويحتوي الجهاز على بطارية سعتها 8600 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 45 واطًا.

ويتميز الجهاز بوجود 8 سماعات مضبوطة من شركة JBL المتخصصة في صناعة الأجهزة الصوتية، لتوفير صوت عالٍ، وتقول لينوفو إن الجهاز يمكنه إخراج صوت بقوة تصل إلى 26 واطًا، وهو ما يقارب قوة الصوت من مكبر الصوت JBL Flip 6، كما يوجد أيضًا حامل مدمج بزاوية عرض تصل إلى 175 درجة، ويمكن استخدام الحامل لوضع الجهاز في وضعية عرض الوسائط، وهو ما يجعل الجهاز خيارًا مثاليًا في الأغراض الترفيهية.

ويحتوي الجهاز على ميزة فريدة تتيح استخدام السماعات الخاصة بالجهاز كمكبرات صوت لاسلكية لبث الصوت من أجهزة أخرى مثل الهواتف الذكية، كما يحتوي الجهاز على منفذ السماعات السلكية 3.5 ملم.

ويعمل جهاز “لينوفو تاب بلس” بنظام أندرويد 14، وسيحصل على ترقيات النظام السنوية لمدة عامين حتى أندرويد 16، بالإضافة إلى تحديثات الأمان حتى عام 2028.

وتطرح لينوفو جهاز تاب بلس اللوحي للبيع في أسواق محددة بسعر يقل عن 300 دولار أمريكي.