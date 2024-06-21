فيفو تطلق هاتفها الذكي الجديد Vivo Y58 5G

أعلنت شركة فيفو إطلاق هاتفها الجديد Vivo Y58 5G الذي يأتي ببطارية تدوم لمدة طويلة ومزايا أخرى جيدة في الهاتف الذي ينتمي إلى فئة الهواتف الذكية ذات السعر المنخفض.

ويتمتع الهاتف بشاشة من نوع LCD حجمها 6.72 إنشات ودقة قدرها +Full HD ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ونسبة سطوع تصل إلى 1024 شمعة.

وتستخدم الشاشة تقنية Sunlight Display من فيفو لجعلها عالية السطوع تحت ضوء الشمس المباشر، كما أن الشاشة حاصلة على شهادة TUV Rheinland لحماية العينين من الضوء الأزرق عند استخدام الشاشة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ويعمل الهاتف بمعالج سنابدراجون 4 جين 2 الثماني النواة المُصنع بتقنية تصنيع قدرها 4 نانومتر، مع ذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت، وسعة تخزين حجمها 128 جيجابايت قابلة للزيادة حتى تيرابايت باستخدام بطاقة microSD، وهو يعمل بنظام التشغيل أندرويد 14 بواجهة Funtouch 14.

وفيما يتعلق بالتصوير، يأتي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل داخل ثقب في الشاشة.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة قدرها 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة تصل إلى 44 واطًا عبر الشاحن المرفق، وتزعم فيفو أن البطارية يمكنها الإبقاء على 80% من سعتها الأصلية بعد 1600 دورة شحن، أي بعد نحو 4 سنوات تقريبًا من الاستخدام اليومي.

وتطرح فيفو هاتف Vivo Y58 5G بسعر قدره 230 دولارًا أمريكيًا، وهو متاح بلونين، هما الأخضر والأزرق، كما أن الهاتف يحمل تصميمًا مميزًا مقاومًا للماء والأتربة بمعيار IP64.