ريلمي تكشف عن هاتفها الذكي الجديد Realme GT 6

أعلنت شركة ريلمي عن هاتف ذكي جديد من سلسلة GT، وهو هاتف Realme GT 6 بمواصفات مميزة مع معالج قوى وذاكرة عشوائية كبيرة، بالإضافة إلى دعم تقنية الواي فاي 7 المتطورة.

ويعمل هاتف Realme GT 6 بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8s جين 3، ويحتوي الهاتف على تقنية “Geek Power Tuning” التي تتيح للمستخدمين ضبط أداء المعالج وفق احتياجاتهم.

ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت، ومساحة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت، كما يتميز الهاتف بمعدل استجابة عالٍ للمس يصل إلى 2,500 هرتز، بالإضافة إلى غرفة بخار للتبريد، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمحبي الألعاب.

ويستخدم هاتف Realme GT 6 الشاشة نفسها الموجودة في هاتف GT 6T، وهي شاشة نوعها AMOLED LTPO بحجم قدره 6.78 إنشات ودقة تبلغ 1.2K ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ودرجة سطوع فائقة تصل إلى 6000 شمعة.

ويحمل الهاتف كاميرا أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة المجال بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل، مع مزايا برمجية مختلفة لتحسين التقاط الصور.

ويأتي هاتف Realme GT 6 ببطارية سعتها 5,500 ميلي أمبير مع دعم تقنية الشحن السريع Super VOOC بقوة قدرها 120 واطًا.

وتدعي ريلمي أن الهاتف يمكن شحنه حتى 50% في غضون 10 دقائق فقط، في حين تُشحن البطارية كاملةً في أقل من نصف ساعة، كما تزعم أنها يمكن أن تدوم حتى يومين من الاستخدام.

وتطرح ريلمي النسخة الأساسية من هاتف Realme GT 6 بذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت مع سعة تخزين قدرها 256 جيجابايت بسعر قدره 600 يورو، كما توفر الشركة إصدارات أخرى بأسعار أعلى، وسيتوفر الهاتف في الأسواق خلال الأسابيع القليلة القادمة.