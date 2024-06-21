إكس تستعد لتحويل البث المباشر إلى ميزة مدفوعة

أعلنت إكس أنها تستعد قريبًا لنقل القدرة على البث المباشر ووضعها خلف نظام الاشتراك المدفوع.

ويجعل التغيير إكس بمنزلة المنصة الاجتماعية الرئيسية الوحيدة التي تفرض رسومًا مقابل هذه الميزة، وهي متاحة حاليًا مجانًا عبر فيسبوك وإنستاجرام ويوتيوب وتيك توك وتويتش.

وقالت الشركة: “قريبًا، يتمكن المشتركون المميزون فقط من البث المباشر (إنشاء بث فيديو مباشر) عبر المنصة. يتضمن ذلك البث المباشر من جهاز تشفير مع تكامل إكس. يمكنك الترقية إلى الإصدار المميز لمواصلة البث المباشر”، في إشارة واضحة إلى إمكانيات بث ألعاب المنصة.

ولم تقدم المنصة تفسيرًا للتغيير. واستخدمت إكس مزايا إضافية، مثل تحرير المنشورات والكتابة الطويلة والخلاصات الخالية من الإعلانات، لجذب المستخدمين إلى اشتراكاتها المدفوعة، مع أنها لم تنقل عادةً المزايا الحالية والمتوفرة على نطاق واسع إلى نظام الاشتراك المدفوع.

وتبدأ اشتراكات X Premium من سعر قدره 3 دولارات شهريًا للطبقة الأساسية، وترتفع إلى 8 دولارات شهريًا لطبقة بريميوم و 16 دولارًا شهريًا لطبقة بريميوم بلس.

وتوجد دلائل أخرى على أن المنصة المملوكة للملياردير إيلون ماسك تريد فرض رسوم مقابل مزايا بسيطة أخرى.

وقدمت الشركة رسمًا سنويًا قدره دولار واحد للحسابات الجديدة للحصول على امتيازات النشر في نيوزيلندا والفلبين.

ولا تزال الشركة تصف المخطط بأنه اختبار، مع أن ماسك اقترح أنه يريد توسيع الرسوم لتشمل جميع المستخدمين الجدد.

وعلى صعيد منفصل، خسرت الشركة الكثير من الإيرادات عندما تولى إيلون ماسك منصبه. وذكرت وكالة بلومبرغ نقلًا عن وثائق حصلت عليها أن إيرادات الشركة انخفضت في أعقاب استحواذه المحفوف بالمخاطر على عملاقة التواصل الاجتماعي.

ووفقًا للملفات التنظيمية التي اطلعت عليها وكالة بلومبرغ، حققت إكس إيرادات قدرها 1.48 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023، بانخفاض قدره 40 في المئة مقارنةً بالأشهر الستة الأولى من عام 2022.

وأكمل ماسك عملية شراء تويتر بقيمة قدرها 44 مليار دولار في شهر أكتوبر 2022. وتظهر المستندات التي حصلت عليها وكالة بلومبرغ أيضًا أن الشركة خسرت 456 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023.