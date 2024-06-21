أوبو تطلق هاتفها الذكي Reno 11A

أطلقت أوبو جهازها الجديد من الفئة المتوسطة، ويركز جهاز Reno 11A على أن يصبح هاتفًا متعدد الاستخدامات بمواصفات مناسبة، وذلك بسعر قدره 307 دولارات.

ويتميز هاتف Reno 11A بشاشة من نوع AMOLED بقياس قدره 6.7 بوصات وبدقة قدرها 2412×1080 بكسلًا وتبلغ نسبة الشاشة إلى الهاتف 93.4 في المئة.

ولتجربة أكثر سلاسة، يوجد معدل تحديث قدره 120 هرتزًا أيضًا. ويعد الجهاز خيارًا جيدًا لاستهلاك الوسائط نظرًا إلى الألوان القوية للوحة AMOLED.

وتدعم الشاشة التدرج اللوني DCI-P3 و sRGB بمقدار 100 في المئة وتوفر عمقًا لونيًا قدره 1.07 مليار لون مع كثافة قدرها 394 بكسلًا في البوصة وسطوع قدره 500 شمعة في المتر المربع.

وبالانتقال إلى التصوير، زودت أوبو الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها F/1.7 مقترنة بعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها F/ 2.2 مع زاوية رؤية قدرها 112 درجة وعدسة ماكرو بدقة قدرها 2 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها F/2.4. في حين توجد كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها F/2.4.

ويعمل هاتف Reno 11A بمجموعة الشرائح الثمانية النواة Dimension 7050 من ميدياتيك مع وحدة معالجة الرسومات ARM Mali-G68 MC4.

وتقترن مجموعة الشرائح بذاكرة وصول عشوائي قدرها 8 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 16 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية قدرها 128 جيجابايت قابلة للتوسع حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 67 واطًا.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 14 المبنية بالاعتماد على نظام التشغيل أندرويد 14. ويأتي بأبعاد قدرها 162 ملم × 75 ملم × 7.6 ملم، ويزن 177 جرامًا.

وتشمل المزايا البارزة الأخرى مستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة وتعرف الوجه وشهادة IP-65 ودعم معيار الشبكة اللاسلكية 802.11ax والبلوتوث 5.2 و GPS و NFC ومنفذ USB-C.

ويتوفر الهاتف الذكي في مناطق أخرى بأسماء مختلفة، ويشمل ذلك Reno 11F و Oppo F25 Pro.