أوبو تطلق هاتفها الذكي الجديد A3 Pro 5G

أصدرت أوبو هاتفًا ذكيًا جديدًا من الفئة المتوسطة، ويركز هاتف A3 Pro 5G على المتانة وتسوقه الشركة تحت شعار “الهيكل المدرع الشامل المقاوم للتلف”.

وغالبًا ما تكون المتانة عنصرًا غير أساسي في الأجهزة من الفئة المتوسطة، مما يعني أنه يجب على العملاء الذين يريدون المتانة أن يطلعوا على هذا الهاتف.

ويتميز هاتف أوبو بوحدة كاميرا مستطيلة، ويحتوي الجهاز كاميرا خلفية مزدوجة. وفي الوقت نفسه، تتميز الجهة الأمامية بفتحة للكاميرا مما يمنحه مظهرًا عصريًا.

وزودت أوبو الهاتف بشاشة من نوع LCD بقياس قدره 6.67 بوصات مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا وذروة سطوع تصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع وزجاج مزدوج مقسى للحماية.

ويعمل الجهاز بمعالج Dimensity 6400 من ميدياتيك مع وحدة معالجة الرسومات Arm Mali-G57 MC2.

ويقترن المعالج مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR4x و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 قدرها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.

ويتميز الهيكل المدرع الشامل المقاوم للتلف لهاتف A3 Pro 5G بمعمارية داخلية معززة جديدة ومجموعة من المواد المقاومة للسقوط، مثل الزجاج المزدوج المقسى لغطاء الشاشة، الذي يضمن قدرة الهاتف على تحمل معظم حالات السقوط والتأثيرات اليومية.

كما أن المكونات الرئيسية داخل الهاتف مبطنة أيضًا بإسفنجة تقليدية حيوية لامتصاص الصدمات. وتقديرًا لصلابته الشديدة، حصل A3 Pro 5G على شهادة مقاومة السقوط من SGS وشهادة المعايير العسكرية SGS.

ويتمتع هاتف A3 Pro 5G بتصنيف IP54 لمقاومة الغبار والرذاذ. ويحتوي كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بالإضافة إلى عدسة ثانوية بدقة قدرها 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5100 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع SuperVOOC بقوة قدرها 45 واطًا.

وقالت أوبو إن البطارية تحتفظ بأكثر من 80 في المئة من سعتها الأصلية بعد 1600 دورة شحن، أي ما يعادل أكثر من 4 سنوات من الاستخدام إذا شحنت مرة واحدة يوميًا في المتوسط.

ويحتوي هذا الهاتف ممحاة الذكاء الاصطناعي من أوبو أول مرة في هواتف سلسلة OPPO A.

ويأتي A3 Pro 5G بسعر قدره 215 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 240 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.