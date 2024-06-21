آبل لن تطرح مزايا الذكاء الاصطناعي في أوروبا

تحجب آبل مجموعة كبيرة من التقنيات الجديدة عن مئات الملايين من المستهلكين في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى المخاوف التي تطرحها المحاولات التنظيمية للكتلة لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى.

وأعلنت الشركة أنها قد تمنع إصدار Apple Intelligence و iPhone Mirroring و SharePlay Screen Sharing للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي هذا العام، لأن قانون الأسواق الرقمية يجبرها على خفض مستوى أمان منتجاتها وخدماتها.

وتقول آبل إن المزايا القادمة قد لا تكون متاحة في الاتحاد الأوروبي هذا العام، كما ذكرت وكالة بلومبرغ سابقًا.

وأوضحت الشركة أن السبب يتعلق بقانون الأسواق الرقمية، مستشهدة بقانون الاتحاد الأوروبي الذي يضع متطلبات صارمة على الشركات التي تتحكم في منصات ضخمة عبر الإنترنت لمنع السلوك المانع للمنافسة.

وفي الآونة الأخيرة، أشارت الشائعات إلى أن آبل وميتا قد تواجهان قريبًا اتهامات بخصوص انتهاكات قانون الأسواق الرقمية.

ووفقًا لشركة آبل، فإن متطلبات قانون الأسواق الرقمية التي تنص على أن الشركات يجب أن تسمح لشركات خارجية بالتفاعل مع خدماتها قد تفرض تنازلات بخصوص الخصوصية والأمان.

وقال فريد ساينز المتحدث باسم شركة آبل في بيان: “كشفت آبل منذ أسبوعين عن مئات المزايا الجديدة التي يسعدنا تقديمها لمستخدمينا حول العالم. نحن متحمسون لجعل هذه التقنيات في متناول جميع المستخدمين. نظرًا إلى الشكوك التنظيمية الناجمة عن قانون الأسواق الرقمية، لا نعتقد أننا قد نكون قادرين على طرح ثلاث من هذه المزايا لمستخدمينا في الاتحاد الأوروبي هذا العام”.

وأضاف: “نشعر بالقلق من أن متطلبات التشغيل البيني لقانون الأسواق الرقمية قد تجبرنا على التنازل عن سلامة منتجاتنا بطرق تهدد خصوصية المستخدم وأمن البيانات. نحن ملتزمون بالتعاون مع المفوضية الأوروبية في محاولة لإيجاد حل يمكّننا من تقديم هذه المزايا لعملائنا في الاتحاد الأوروبي دون المساس بسلامتهم”.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي توماس ريجنير: “الاتحاد الأوروبي سوق جذابة تضم مقدار 450 مليون مستخدم محتمل، وكانت دائمًا مفتوحة للأعمال التجارية لأي شركة ترغب في تقديم خدمات في السوق الداخلية الأوروبية. الشركات الكبرى مدعوة إلى تقديم خدماتهم في أوروبا بشرط أن تلتزم بقواعدنا التي تهدف إلى ضمان المنافسة العادلة”.