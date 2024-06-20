نجاح باهر لمنظومة الاتصالات والتقنية والفضاء في موسم الحج هذا العام

شهد موسم الحج هذا العام 1445هـ نجاحًا باهرًا لمنظومة الاتصالات والتقنية والفضاء، إذ ساهمت خدماتها المتميزة في تحسين تجربة حجاج بيت الله الحرام والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وذلك بفضل دعم وتمكين القيادة الرشيدة.

وقد أكد معالي المهندس عبدالله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، أن هذا النجاح بعد توفيق الله عز وجل، هو ثمرة لدعم وتمكين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتوجيه ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وشدد معاليه على دور التقنية والبنية التحتية الرقمية في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتحسين تجربتهم والحفاظ على صحتهم وأمنهم وسلامتهم، حيث مكنت التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي الجهات الحكومية من تقديم خدماتها بموثوقية عالية وكفاءة.

وأوضح معاليه أن النماذج العالمية الرائدة التي قدمتها هذه الجهات في التيسير على ضيوف الرحمن من خلال تطويع الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود ودعم اتخاذ القرار في عمليات التفويج، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية عن بعد، وتطويعه إلى جانب الدرونز وإنترنت الأشياء في دعم اتخاذ القرار في عمليات النقل وتسيير المركبات.

أهنىء مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على نجاح موسم الحج وبتمكين ومتابعة القيادة، نعلن نجاح الخطط التشغيلية لقطاع الاتصالات والتقنية وتيسير رحلة 1.8 مليون حاج عبر الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات وشكراً لزملائي الذين ساهموا في هذا النجاح ونيل شرف خدمة ضيوف الرحمن — عبدالله عامر السواحهAbdullah Alswaha (@aalswaha) June 18, 2024

كما أشاد معاليه بجهود كافة التقنيين والمبدعين على مستوى القطاع سواء في الجهات الحكومية أو مقدمي خدمات الاتصالات والتقنية الذين نالوا شرف خدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم.

مؤشرات الاتصالات في موسم الحج هذا العام:

أكد الدكتور محمد بن سعود التميمي، محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن الدعم الذي يحظى به القطاع من دعم وتمكين من القيادة الرشيدة قد أثمر بتسجيل مؤشرات أداء الشبكات مستويات عالية عبر أكثر من 6200 برج اتصالات، وقد تجاوز عدد أبراج الجيل الخامس 4000 برج بنسبة زيادة بلغت 37% مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح أن عدد نقاط الوصول بتقنية الواي فاي بلغت أكثر من 10500 نقطة، وذلك على مستوى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة.

وأشار التميمي إلى أن حجم استهلاك البيانات قد بلغ 65.47 ألف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة أكثر من 26.82 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة HD، وبمتوسط سرعات تحميل تجاوزت 341.6 ميجابت/الثانية.

فيما تجاوز عدد المكالمات الصوتية 337 مليون مكالمة بنسبة نجاح بلغت 99%؛ نتيجة لتوفر البنية التحتية المتطورة وشبكات الواي فاي.

أكثر من 337.56 مليون مكالمة، وأكثر من 65.47 ألف تيرابايت حجم استهلاك البيانات، خلال موسم #حج1445#يسر_وطمأنينة للمزيد:https://t.co/MlPQwbDOoU pic.twitter.com/PxJfQPAkKn — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) June 18, 2024

ختامًا، لقد أثبت موسم حج هذا العام 1445هـ قدرة المملكة العربية السعودية على الاستفادة من التقنية الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير تجربة حج آمنة ومريحة.